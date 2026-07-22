El gringo de la DEA que iba a fiestas del narco

El boom de los narcos condiciona más que nunca las relaciones de Estados Unidos con México. Todo gira alrededor de ese tema, que se ha salido de control en ambos países.

Al norte del río Bravo, el consumo de drogas ha matado a alrededor de medio millón de estadunidenses en el lapso 1999-2019.

Agregue entre 70 y 100 mil más que el fentanilo provocó entre 2020 y 2023, según el Washington Post. Más que las bajas mortales en la Segunda Guerra Mundial (416 mil 880 muertos) y la Guerra de Vietnam (58 mil 220).

Al sur, la violencia de los cárteles ha provocado 480 mil asesinatos, desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narco, en 2006.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señala que el sexenio de López Obrador –el de “abrazos no balazos”– ha sido, paradójicamente, el más letal en la historia. Cifra en 200 mil los homicidios, con una alta incidencia de violencia ligada a disputas entre cárteles.

* La presidenta Sheinbaum respondió ayer a la advertencia de Terry Cole, director de la DEA, de que la agencia antidrogas va no sólo por líderes de los cárteles, sino por los narcopolíticos.

En su réplica al funcionario estadunidense mencionó el caso del exdirector regional de la DEA en México (identificado como Nicholas Palmeri) quien se presume tenía contactos con narcos y sus abogados.

Dijo textual: “Pues también ellos que expliquen. Por ejemplo, esta persona que estaba en México. Que lo acusaron de andar en fiestas con narcos”.

“¿Qué pasó con esta persona?”, preguntó.

Y aseguró: “Ellos tienen trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo, muchísimo…”.

* Es un axioma afirmar que proteger a presuntos delincuentes sólo porque son morenistas erosiona la credibilidad del Estado y alimenta la narrativa de Terry Cole de que gobierno y narcos “son uno y lo mismo”.

Pero hay matices importantes:

La pregunta de fondo no es sólo si entregan o no a Rocha e Inzunza, sino por qué Sinaloa sigue siendo un bastión de poder del cártel que lleva el nombre del estado, después de tanto tiempo y de numerosos operativos.

Sabemos que la corrupción no se limita a unos cuantos nombres; está incrustada en policías locales, jueces, partidos y estructuras de poder, por más que en Palacio Nacional se esfuercen en convencer de que no hay políticos guindas vinculados con los cárteles.

Si el gobierno federal realmente quiere romper esa percepción, debería abrir investigaciones paralelas serias a través de la FGR y la UIF, y no sólo reaccionar a lo que dice Washington.

Pero también compartir más inteligencia bilateral, sin ceder soberanía.

La Presidenta, por cierto, pidió a la Fiscalía General de la República “revisar” si parte de los 15 mil millones de dólares que la justicia estadunidense ordenó decomisar a El Mayo Zambada puede ser reclamada por el gobierno de México por reparación del daño.

* Un diagnóstico integral de la red de semáforos de la Ciudad de México, para que se implemente un programa urgente de mantenimiento preventivo y correctivo al respecto, pide la senadora de MC, Alejandra Barrales.

Solicitud acertada. Yo mismo me he topado con semáforos simultáneamente en verde en el cruce de Avenida Reforma y Sevilla. Llevan meses así.

Barrales respalda su petición con estadísticas que atribuye a la Secretaría de Movilidad de la CDMX:

Tan sólo en el primer trimestre de 2026 se registraron 210 accidentes de tránsito, los cuales ocasionaron el deceso de 111 personas y más de 7 mil 500 personas lesionadas.

La Organización Mundial de la Salud estima que por cada persona fallecida en un accidente de tránsito, entre 20 y 30 personas sufren lesiones, y muchas de éstas son permanentes, lo que, además de significar una carga para los sistemas de salud, eleva los costos económicos y sociales para las familias y el Estado, puntualiza.

Por ello, afirma, el adecuado funcionamiento de los semáforos no es meramente un asunto administrativo, sino una medida preventiva de seguridad y salud públicas.

“Cada dispositivo fuera de operación incrementa la probabilidad de conflictos viales, dificulta la movilidad y pone en riesgo la vida de miles de personas”, puntualiza.

* Este tecleador se va de vacaciones. Arsenal se volverá a publicar el viernes 7 de agosto.