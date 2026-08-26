La ganadora de la rifa del tigre y el preso 6515

En medio de la crisis de imagen por las acusaciones a Rubén Rocha Moya y otros nueve colaboradores, el Congreso de Sinaloa eligió a Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa por 14 meses.

La elegida fue secretaria de Educación Pública y Cultura de Rocha Moya en el período 2021-2024; compartió trayectoria con él desde la izquierda y el PRD. Lo defendió públicamente, incluso después de las acusaciones de haber pactado con Los Chapitos que le hizo Estados Unidos.

Eso da fundamento a los temores de la oposición sinaloense, que la señala como “rochista”, y teme que la licencia indefinida de Rocha (no renuncia) deje abierta la posibilidad que siga gobernando a través de estructuras y lealtades.

“Es otro nombre, pero la misma línea de gobierno. Es la continuidad, es lo mismo”, nos dice, convencida, la diputada local del PRI, Paola Gárate.

Agrega: “Significa la continuación de esta destrucción económica, social, política que tenemos en Sinaloa”.

Algunos morenistas locales, sin embargo, la ven como resultado de un consenso que incluyó al grupo de Rocha Moya.

Domínguez rechazó en público el sello “rochista” y se definió como “institucional” y de la izquierda morenista. Es una de 18 sinaloenses que se inscribieron para buscar la candidatura hacia la contienda para gobernador en 2027

La presentan como la carta del CEN de Morena en una disputa interna entre rochistas y otros grupos, incluyendo los cercanos a la senadora Imelda Castro, favorita en las encuestas para abanderar a Morena en las elecciones de gobernador el año que entra.

La presidenta Sheinbaum la respaldó explícitamente, al calificarla como una “mujer honesta”.

Domínguez se sacó la rifa del tigre. Gobernará 14 meses un estado en llamas, con el rochismo como red de influencias, pero subordinado a la línea nacional.

* Ernesto Ruffo, 74 años, es el preso número 6515 en el penal del Altiplano, un lugar sombrío donde van a dar capos más poderosos del narco, secuestradores, homicidas y otros criminales de alto perfil.

Por allí pasaron El Chapo Guzmán, El Z40, El Z42; La Barbie, La Tuta, El Cuini, El Viceroy, El Chino Antrax, entre otros. Es también el primer preso político de este sexenio.

La 4T lo acusa de encabezar la mayor red de huachicol fiscal, vía la empresa Ingemar, de la cual es socio mayoritario, según la FGR.

Difícil de creer en un hombre que vive modestamente en una casa de 68 metros cuadrados, se transporta en un coche de hace diez años y sin ningún antecedente de manejos chuecos.

Los cargos son delincuencia organizada, violación a la ley de hidrocarburos y contrabando.

* Frente a la sede de la FGR, en la colonia Doctores de la CDMX, se reunieron ayer dirigentes del PAN y de Somos México, junto con Verónica Ruffo, hija del panista detenido para clamar su inocencia y pedir que le permitan llevar su proceso en casa en razón de su edad y de su condición de enfermo.

Todos llevaba un pin en la solapa, en una camiseta o banda en la frente con el número 6515.

Por ahí vimos a Vicente Fox, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Juan Carlos Romero Hicks, Edmundo Jacobo, Marco Baños, Fernando Belaunzarán, Amado Avendaño…

Panistas y miembros de Somos Mexico de la mano, en defensa del quien fuera el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.

* El expresidente Fox llegó algo tarde al acto. Llevaba sombrero y se apoyaba en un bastón para caminar. Habló después de la hija y del abogado defensor.

Dijo: “Aquí la señora procuradora se aventó el tiro de llevar a la cárcel a una persona inocente, de manera indigna y tratándolo de criminal. No merece ese trato. Ruffo no es un criminal.

“Y luego el de Seguridad Pública, el señor, ni sé pronunciar bien su nombre, se llama Harfuch o algo parecido, de manera brutal lo lleva a la cárcel de Almoloya, el peor recinto que se puede pensar para el peor criminal de este país.

“¿Qué movió a estos dos personajes y a la Presidenta a cometer esta brutal injusticia?

“Seguramente tiene que ver con Marina, aquella que está de gobernadora en Baja California; aquella que tiene mucho que esconder seguramente”.

“No tienen madre”, remató.

* En ese evento nos encontramos a Susana Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales de Somos México. Nos contó que ayer mismo vio al senador Enrique Inzunza en la librería El Péndulo de Álvaro Obregón, en la CDMX.

¿Vendría a pedir licencia? Pronto lo sabremos.