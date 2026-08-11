Fox, los programas sociales y los “huevones”

Vicente Fox le entró al debate sobre los programas sociales en forma desastrosa. “A la gente hay que darle preparación, no dinero para que esté de huevón”, dijo el expresidente en una entrevista que le hizo Ernesto Núñez, del diario El País.

El comentario es hiriente, simplifica, generaliza. No se puede calificar de “huevones” a todos los mexicanos que reciben los apoyos.

Muchos son adultos mayores, personas con capacidades diferentes, madres solteras sin recursos, personas que realmente los necesitan.

Los programas sociales han sacado a millones de personas de la pobreza extrema. Es innegable.

Pero en algo tiene razón el exmandatario panista.

La solución a largo plazo no es seguir dando dinero eternamente, sino invertir en educación, preparar a los mexicanos necesitados para que puedan generar sus propios ingresos. Eso les da dignidad.

México gasta más de un billón de pesos anuales en programas sociales. 42.8 millones de personas reciben por lo menos uno.

La bronca es que se los han transformado en imán para el voto a favor del partido en el gobierno. El famoso clientelismo. Además, se prioriza el reparto sobre crear oportunidades reales de trabajo y crecimiento económico.

* Andrea Chávez y Andy López Beltrán realizan actos anticipados de campaña. La senadora quiere ser gobernadora de Chihuahua. El junior quiere fuero, vía una diputación federal.

El INE no se da por enterado de que ambos violan el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe dichos actos.

El Instituto Electoral, vía su Comisión de Quejas y Denuncias, anda distraído en labores de censura por encargo del partido en el gobierno: le prohibieron a Alito Moreno expresiones como “narcopartido”, “Cártel de Morena” o “narcogobierno”, al considerarlas calumnia electoral sin sustento probatorio.

El presidente nacional del PRI no se quedó con los brazos cruzados. Pidió al Departamento de Estado de la Unión Americana que revise las actuaciones de los consejeros(as) Arturo Castillo, Rita Bell Flores y Frida Denisse Gómez, integrantes de la citada Comisión, a la luz de la ley llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.

Esta ley permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas y restringir la entrada a su territorio cuando se acrediten supuestos de graves violaciones a derechos humanos o corrupción, según Alito.

“Como senador de la República estoy convencido de que la libertad de expresión merece una defensa firme”, escribió el priista en su cuenta de X.

Mencionó el caso del juez Alexandre de Moraes, brasileño, a quien Estados Unidos le revocó la visa en junio de 2025 por reprimir la libertad de expresión y perseguir opositores.

Añadió:

“Esta denuncia no será la única vía. Hemos impugnado la decisión ante la Sala Superior y presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Internacional de Derechos Humanos…

“En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo de crimen organizado. Van a caer, tiempo al tiempo”.

* De la tarea que Morena le encomendó al INE habló la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Dijo, textual:

“El INE no puede ser censor. El INE no puede definir qué se dice y qué no se dice porque, además de violentar la libertad de expresión, deja en estado de indefensión a una u otra parte.

“Si empezamos a limitar el debate público, esto, sin lugar a dudas, va a ser un círculo vicioso en detrimento de la ciudadanía”, alertó.

Ya encarrerada, le hizo un llamado a la autoridad electoral para que de una vez establezca los lineamientos, que la Corte ya definió, para evitar actos anticipados de campaña de los aspirantes a cargos de elección popular en 2027.

Me atrevo a pronosticar que la mayoría de los consejeros electorales harán oídos sordos al llamado de la diputada.

* Kenia, por cierto, presentará su informe como presidenta de la Cámara de Diputados el lunes 17 de agosto a las 11 de la mañana.

Ya invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

Sería conveniente que ambos asistieran. Es hora de terminar con la polarización a la que apostó el expresidente López Obrador, pero veo difícil que ambos vayan al informe de una opositora. La inclusión no está en los genes de la Presidenta.