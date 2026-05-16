Se entregaron dos, faltan ocho

Menuda bronca para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dos de los nueve colaboradores de Rubén Rocha Moya, cuya detención con fines de extradición reclama Estados Unidos, se entregaron ayer en Arizona y Nueva York.

Se trata del que fuera secretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa con licencia, Gerardo Mérida Sánchez, y del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz.

¿Quiere pruebas? Aún faltan ocho presuntos narcofuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia y el senador Enrique Inzunza, quien no se ha presentado en la Cámara alta desde el 29 de abril pasado ni ha pedido licencia.

Hace 17 días se produjo la solicitud de EU y no hay señales de que el gobierno de México vaya a detenerlos y mucho menos extraditarlos. La sospecha de que los está cobijando crece.

* Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos en Arizona, el pasado 11 de mayo.

No se necesita un sesudo análisis para concluir que el exmilitar prefirió entregarse a los gringos que permanecer en México, a pesar del amparo que le concedió un juez de Michoacán. ¿Temía por su vida? ¿Negoció su entrega? Son preguntas.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras.

De resultar culpable enfrenta una pena de entre 40 años de cárcel y cadena perpetua. Una buena razón para negociar ¿No?

Por lo pronto se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan ante la jueza Sarah Netburn, en Nueva York.

De Mérida hablamos con la diputada local del PRI Paola Gárate, una de las secuestradas durante las elecciones que ganó Rocha, hace cinco años, con el apoyo de Los Chapitos.

Narra: “Lo conocí como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Pedí su destitución por falta de resultados”. Cuando lo cuestionaron sobre lo que yo pedía respondió: “Que primero se vea la cola esa mujer”.

“Lo denuncié por violencia política en razón de género, pero los parientes de Inzunza en el área la desecharon”, puntualizó.

* Más tarde se supo que Enrique Díaz, secretario de Finanzas del gobierno de Rocha, se entregó en Nueva York a las autoridades de Estados Unidos.

La fiscalía neoyorkina lo acusa de actuar como enlace entre el gobernador Rocha y Los Chapitos, junto con el senador Insunza.

Asegura también, que en las elecciones de junio de 2021, entregó información al Cártel de Sinaloa sobre los oponentes de Rocha Moya.

Empresario multimillonario, Díaz es “el hombre del cash” detrás de Rocha Moya, según el diario El País.

* La Presidenta se rehúsa a salir del autoengaño. No cree que haya una caída en su popularidad. “Ayer saca una encuesta de que he caído, pero muchísimo”, dijo en la mañanera.

Se refería a la medición que publicó Lorena Becerra en Latinus: Cae Morena de 71% a 57% de aprobación, en mayo de 2026; y la gestión de Sheinbaum cayó 21 puntos.

Ya encarrerada, quiso desacreditar a Becerra. “Es la encuestadora que puso que Xóchitl Gálvez y yo estábamos empatadas y le gané por 30 puntos”, dijo.

Lorena Becerra reviró en su cuenta de X:

“Respecto a las declaraciones de la Presidenta esta mañana: no publiqué encuestas en 2024. Mis encuestas reflejan los datos como son: registraron 80% de aprobación, la amplia ventaja de López Obrador en 2018 y hoy una caída de 21 puntos, en medio de mala economía y escándalos graves”.

Sheinbaum agarró parejo contra periodistas e intelectuales críticos de la 4T, a los que califica de “comentócratas mentirosos”.

Empezó con el excanciller Jorge Castañeda. No le gustó que señalara que estamos en el momento de la peor crisis entre México y Estados Unidos.

“¿De veras? ¿Desde cuándo?”, ironizó

Y más adelante: “¿Quién lee a Jorge Castañeda? ¿Quién lee a Krauze? ¿A Aguilar Camín? Los grandes intelectuales… ¿Quién lee a un Riva Palacio? ¿Cuántos ven Tercer Grado? ¿Cuántos ven La Hora de Opinar?

Y anunció una novedad: Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, conducirá el nuevo programa semanal Detector de Mentiras Extendido.

Este nuevo espacio televisivo vespertino busca desmentir noticias negativas sobre el gobierno de Sheinbaum, ampliando la sección de la mañanera.