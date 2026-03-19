Las corcholatas del PRI y el PVEM, y la reaparición de Rosario Robles

Morena puso el mal ejemplo de adelantar campañas. Para no quedarse atrás, el PVEM y el PRI ya dieron nombres de sus posibles candidatos a gobernador en las elecciones del 2027. El PVEM, a través de Manuel Velasco, destapó a nueve candidatos a gubernaturas, de las 17 que estarán en juego el año que entra. Son: Jasmine Bugarín para Nayarit; Waldo Fernández, en Nuevo León; Ricardo Astudillo, en Querétaro; Karen Castrejón, en Guerrero; Carlos Puente, en Zacatecas. Ernesto Núñez, en Michoacán; Ricardo Madrid, en Sinaloa; Virgilio Mendoza, en Colima; Jorge Ramos, en Baja California, y Manuel Cota, en Baja California Sur.

En San Luís Potosí no definió a quién apoyaría. No hace falta. Sabemos que el Verde irá con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

No habrá alianza con Morena. El partido en el poder puso en sus estatutos la prohibición de nepotismo a partir del 2027 y no hasta 2030, como todos los demás.

* Alejandro Moreno, por su lado, no sólo dio a conocer los nombres de los “defensores de México” (futuras corcholatas). Adelantó también que abrirá las candidaturas del otrora partidazo a los ciudadanos. Hay sorpresas. Rosario Robles será la coordinadora de los “defensores de México”.

Hay alrededor de 50 nombres en la lista de los “defensores de México”. Deberán recorrer los territorios de las entidades donde habrá elecciones el año próximo. Imposible nombrarlos a todos. Figuran, entre ellos, Karla Zamora y Pablo Angulo, en Campeche; Manuel Añorve y María del Pilar Vadillo, en Guerrero; Adriana Hernández y Guillermo Valencia, en Michoacán. Pero también Adrián de la Garza, en Nuevo León; Enrique Galindo y Frinné Azuara, en SLP; Paloma Sánchez y Mario Zamora, en Sinaloa; Guadalupe Soto y Víctor Hugo Ayala, en Sonora, entre otros muchos.

* El Plan B vive. Poco a poco la resistencia del PVEM y el PT se apaga. La chiquillada sabe que un segundo “no” a la presidenta Sheinbaum y la coalición oficialista revienta.

Dicen que no habrá fast track, pero tenemos confirmado que el próximo lunes, a las cinco de la tarde, están convocadas las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para dictaminar la iniciativa.

La conclusión de que el Plan B avanza la saco de declaraciones que hicieron ayer Manuel Velasco, coordinador de los senadores del PVEM; y de Gonzalo Yáñez, senador del PT. Dijo Velasco: “Coincidimos en los principales puntos que tiene esa iniciativa que son los ahorros que van a tener los ayuntamientos y que ese recurso se quede para las presidencias municipales. También los ahorros que podrán tener los congresos locales que se quedaran en los estados para ser invertidos en obra pública, obra social. Vamos a apoyar la revocación de mandato. Que pueda realizarse en 2027 o en 2028. Tenemos coincidencias prácticamente en todos los puntos”, dijo, antes de volcarse en elogios hacia la Presidenta.

El Verde tiene 14 senadores. El voto a favor de 13 de ellos ya está asegurado, según el coordinador de ese grupo parlamentario. Sólo queda un rebelde: Luis Armando Melgar. “Trataré de convencerlo”, aseguró Velasco.

Con Gonzalo Yáñez hablamos en el salón de sesiones del Senado, antes del inicio de la sesión. Fue más cauto que el senador del Verde. Dijo: “Estamos estudiando con el debido cuidado la iniciativa… Va muy bien el proceso de aprobación del Plan B. Solamente se están observando algunos asuntos de manera muy particular”.

— Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el PT sí se va a sumar al Plan B—, le preguntamos.

— Lo expresó la dirección nacional del PT el pasado domingo. Pudieran surgir algunas dudas ya con el estudio minucioso de la iniciativa. Por eso nos reservamos que sea en la comisión dictaminadora de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos donde precisaremos nuestro punto de vista. En este momento mantenemos nuestro apoyo al Plan B y, por supuesto, a nuestra Presidenta”, recalcó.

* Es una buena noticia que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano encabece el órgano consultivo en Pemex. Se que habrá críticas por su edad —tiene 91 años— pero es un hombre honesto, congruente y muy serio. Se la deben.

La fecha de su designación es simbólica: 18 de marzo. Hace 88 años, su padre, Lázaro Cárdenas, expropió el petróleo a 17 compañías extranjeras que tenían el control de esa industria. Él tenía entonces tres años y pico.

Hoy, lamentablemente, Pemex se ha convertido en una carga para los mexicanos. Para que se dé una idea: los apoyos del gobierno a la paraestatal fueron de 253 mil 768 mdp en 2025, mientras que el gobierno federal obtuvo impuestos de la petrolera de 239 mil 783 millones de pesos. El boquete es de 13 mil 945 millones, según cifras oficiales. La tarea que tendrá el Órgano Consultivo estará orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones.