El mejor amigo recluta

El perro lleva miles de años en el campo de batalla. Asirios, griegos y romanos entrenaron mastines para guardia, rastreo e intimidación, pero se sumaban al combate. En La Conquista, los españoles los usaron contra los pueblos indígenas. Las crónicas cuentan que Vasco Núñez de Balboa tenía a Leoncico, un perro al que supuestamente se le “pagaba” sueldo de soldado. A su vez, Bernal Díaz del Castillo narra cómo los militares curaban las heridas de flecha de sus perros con el mismo ungüento con el que aliviaban las propias. En La batalla de San Romano, Paolo Uccello incluye en el paisaje a perros de caza corriendo en medio de la escena bélica, quizás la obra maestra que mejor muestra a los canes en acción.

La Primera Guerra Mundial llenó las trincheras de perros mensajeros y sanitarios. Llevaban botiquines en el lomo y estaban entrenados para buscar soldados heridos e ignorar a los muertos. En la Segunda, los soviéticos entrenaron perros para correr bajo los tanques; como portaban explosivos, los alemanes tomaron nota y usaron lanzallamas para ahuyentarlos.

Estados Unidos reclutó mascotas de familias comunes para su cuerpo canino bajo un “llamado patriótico”. En Vietnam sirvieron unos cuatro mil perros, pero la gran mayoría se quedó allá como parte del “equipo militar excedente” (en el mismo rubro que jeeps y radios). En 2011, un pastor malinois llamado Cairo acompañó a los SEAL en la operación contra Bin Laden.

Cada guerra encuentra en el perro lo que le falta al humano. Olfato, valentía y una lealtad que no tienen todos los combatientes. Sin embargo, ese atributo nunca antes se había intentado fabricar. Eso propone Warhound, una startup texana con una valoración de mil 200 millones de dólares que entre sus inversionistas figuran entidades vinculadas a los servicios de inteligencia estadunidenses.

El plan es clonar a los perros de trabajo con mejor desempeño, sobre todo malinois, labradores y pastores alemanes, y modificarles el ADN. Primero, para reducir problemas de salud como la displasia de cadera; más adelante, para mejorar los sentidos, incluso con genes de receptores olfativos de lobo. Anduril, firma de tecnología de defensa especializada en el desarrollo de sistemas autónomos avanzados, pondría chalecos, gafas, sensores y equipo externo, pero no implantes, aunque a largo plazo no se descarta nada. Los primeros cachorros nacerían a principios de 2027 y servirían dos años después.

Buena parte de lo anunciado son objetivos, no resultados. La empresa justifica el proyecto con un par de cifras. Más de 80% de los perros militares estadunidenses viene de Europa y menos de la mitad termina el adiestramiento. Expertos salieron al paso a señalar que clonar a un perro excelente no garantiza otro igual, porque el temperamento depende también del ambiente y del entrenamiento.

Ante ello, las cuestiones morales no esperan a que haya resultados. Stacy Lopresti-Goodman, del Animal Legal Defense Fund, advierte que potenciar la respuesta a ciertos estímulos podría volver a los animales más vulnerables a la ansiedad y al estrés. Laura Alvarez, de Cruelty Free International, pregunta por los riesgos para las hembras donantes y gestantes y por el destino de los cachorros que no cumplan los requisitos. A eso se suma la pregunta de PETA, la más difícil de contestar: si existen perros robot, ¿por qué gastar cientos de millones en producir seres vivos para el peligro?

Los soldados tienen que comer, dormir u orinar. Algunos desobedecen órdenes. Los perros, acaso nunca. Durante siglos le agradecimos a los perros que se quedaran a nuestro lado. Siempre dan sin pedir nada a cambio. No sé. Llegado a este punto, conviene tomar algo para reflexionar. Porque sí, como decía Vinicius de Moraes, “el whisky es el mejor amigo del hombre: es un perro embotellado”.