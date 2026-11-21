El jueves, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin celebraron en Shenzhen una cumbre trilateral con la promesa de abrir una salida diplomática a la guerra de Ucrania. Ya el jueves, en plena cumbre, los ataques rusos dañaron las embajadas de Países Bajos y Austria. La madrugada de este viernes, Rusia lanzó uno de los ataques más grandes del conflicto: al menos 11 muertos entre Kiev y Lviv. Volodímir Zelenski habló de uno de los mayores bombardeos de la guerra. Horas después, ya en la Casa Blanca, Trump dijo que ve una buena posibilidad de acuerdo y que Putin quiere claramente terminar la guerra. El olor a pólvora indica otra cosa.

Se anuncia la paz con signos de guerra. Polonia reportó misiles y un dron intrusos durante sus ejercicios militares, y el primer ministro Donald Tusk avisó a la OTAN. Nadie, advirtió, puede llamar a esto una coincidencia. Francia pidió una reunión del Consejo de Seguridad. La semana que la foto quiso vender como distensión acabó con Europa contando daños.

Berlín hizo su parte. El mismo jueves, en paralelo, la coalición de países dispuestos a respaldar a Ucrania firmó una declaración conjunta con garantías de seguridad robustas y vinculantes tras una tregua, mecanismo de supervisión y fuerza multinacional respaldada por Washington, y la exigencia de un alto el fuego antes de negociar la seguridad europea. Emmanuel Macron planteó reabrir la cuestión de la membresía de Ucrania en la OTAN y el negociador estadunidense Jared Kushner presumió que los rusos ya están cómodos con las garantías ofrecidas. Bastaron horas para que el vicecanciller Sergei Ryabkov declarara totalmente inaceptable para Moscú cualquier “cuasi membresía”. Las garantías tipo OTAN que Washington anuncia como avance, Moscú las rechaza por su diseño.

Pero México fue escenario alterno de la geopolítica, compleja, gelatinosa, de nuestros días. Mientras los líderes de las tres potencias reunidas en Shenzhen intercambiaban abrazos, las embajadas de Estados Unidos y China se lanzaron dardos en la CDMX. El martes, la representación de Estados Unidos escribió en X que “el fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China”.

La representación del gigante asiático respondió que la raíz está en las deficiencias regulatorias y el abuso de fármacos del vecino del norte: “La crisis no la causó ni China ni México”. El jueves, el despacho estadunidense redobló: “Distinta droga, mismo origen de los precursores: China”. Cuarta confrontación entre ambas sedes en días, según La Jornada, y la primera por fentanilo. Las potencias escenifican concordia en la cima y mantienen la disputa abajo, en terceros países y en terceras redes.

El antecedente es viejo y muy amargo. Henry Kissinger recibió el Nobel de la Paz en 1973 por negociar el alto al fuego de Vietnam. Su contraparte vietnamita, Le Duc Tho, declinó el premio porque la paz no se había alcanzado. Las heridas del napalm perduran como evidencia.

Que los tres hombres que podrían tener la llave para la paz se reúnan es mejor que no hacerlo. Lo cuestionable no es la reunión, sino dar por lograda la paz con una declaración sin compromisos verificables. La de Shenzhen, encima, defendió las inmunidades de los funcionarios de Estado y advirtió que la Corte Penal Internacional no debe abusar de su jurisdicción. Es la misma corte que mantiene una orden de arresto contra Putin desde 2023.

En una acepción ideal, la geopolítica debería defender la democracia pluralista frente a todo poder absoluto; los casos de China y Rusia desmienten, cada uno con sus matices, esa aspiración. Estados Unidos es cosa aparte. Trump, también. Tras la Guerra Fría surgieron nacionalismos y excesos del mercado, pero también se maximizó el rol de los protagonistas globales. El mundo ve hoy a sus líderes, perfectos esperpentos, entre lágrimas y risas.