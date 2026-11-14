Oaxaca: salir de casa, recibir al otro

En Oaxaca, la migración tiene nombres propios. Es el hermano que llama desde California, la madre que espera una visita en diciembre, el hijo que aprendió a vivir en otro idioma. Salir de casa para buscar trabajo, seguridad o un futuro distinto forma parte de la historia de muchas familias oaxaqueñas. Esa experiencia ofrece un punto de partida para mirar a quienes hoy atraviesan nuestro territorio en busca de nuevas oportunidades.

Las caravanas migrantes suelen aparecer en las noticias como una cifra, una caminata multitudinaria o un problema de tránsito. Sin embargo, detrás de esas imágenes hay personas que dejaron atrás una vivienda, un oficio, una escuela y una red de afectos. Reconocer sus historias permite comprender una realidad compleja sin reducirla a estadísticas o etiquetas.

Las presiones del presidente estadunidense, Donald Trump, para que México refuerce el control migratorio, acompañadas de amenazas comerciales, añaden incertidumbre a una situación esencialmente humana. La migración se convierte así en un instrumento de negociación entre países, cuyas consecuencias recaen también en las comunidades del sur de México, particularmente en Oaxaca, donde las decisiones tomadas lejos de su territorio pueden traducirse en mayores exigencias de atención.

Oaxaca ocupa un lugar importante en esta conversación. Su experiencia como tierra de emigrantes permite comprender el cansancio de quien viaja, la incertidumbre de quien desconoce el camino y el temor de una familia que busca proteger a sus hijos. La memoria de nuestros familiares al otro lado de la frontera debería acompañarnos cuando encontramos a alguien que necesita orientación, alimento o un lugar para descansar.

Comprender tampoco significa idealizar. El paso de grupos numerosos puede generar presiones sobre los servicios públicos, la infraestructura y las comunidades que enfrentan sus propias carencias. Las familias oaxaqueñas tienen derecho a recibir atención y a conocer las medidas que adoptarán las autoridades. La respuesta exige organización, recursos y una estrategia que permita atender tanto a la población local como a quienes transitan por el estado.

La solidaridad de un vecino, una parroquia o un albergue puede resolver una noche difícil. Sin embargo, para sostener la atención hacen falta servicios de salud, agua potable, saneamiento, protección para la infancia e información clara sobre trámites y alternativas migratorias. Quienes ofrecen ayuda necesitan respaldo institucional. Su generosidad no debería convertirse en una responsabilidad permanente que las autoridades den por descontada.

También es indispensable escuchar a los municipios. Son sus habitantes y autoridades quienes perciben primero las necesidades que genera el tránsito migratorio. La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales debe traducirse en responsabilidades claras, recursos suficientes y mecanismos de respuesta. Pedir sensibilidad a una comunidad mientras se le deja sola frente a una emergencia termina por desgastar su disposición a ayudar.

Cuando exigimos respeto para los oaxaqueños que viven en el extranjero, defendemos un principio que también debe orientar nuestra conducta en casa. Sabemos que detrás de una remesa hay horas de trabajo y distancia; que una llamada telefónica puede esconder celebraciones perdidas, preocupaciones y años de separación familiar. Esa experiencia colectiva puede convertirse en empatía, pero también en una exigencia de políticas públicas responsables.

Recibir con dignidad implica reconocer los derechos de quienes llegan y, al mismo tiempo, proteger el bienestar de las comunidades que los reciben. Ambas responsabilidades requieren de instituciones presentes, coordinación y capacidad de respuesta.

Ante la posibilidad de nuevas caravanas migrantes y un escenario internacional cada vez más restrictivo, Oaxaca necesita anticiparse, no improvisar. La solidaridad de su gente es una fortaleza, pero no puede sustituir la responsabilidad del Estado.

La pregunta ya no es solamente cuántas personas podrían llegar a nuestro territorio, sino si Oaxaca cuenta con la infraestructura, los recursos y la coordinación necesarios para recibirlas. ¿Estamos realmente preparados para una nueva oleada migratoria?