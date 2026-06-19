México: sede del encuentro

México vuelve a hacer historia. El balón ha rodado y el Mundial ha comenzado, nuestro país se ha convertido en el primero en albergar tres justas deportivas de esta naturaleza. Lo hizo en 1970, lo repitió en 1986 y lo vuelve a hacer en 2026. No es un dato menor. Son pocos los acontecimientos capaces de reunir la atención de millones de personas alrededor de una misma experiencia y el Mundial sigue siendo uno de ellos.

En tiempos de polarización, fragmentación y desconfianza, vale la pena preguntarse por qué el deporte continúa teniendo esa capacidad de convocar. ¿Qué explica que personas de distintas culturas, idiomas, religiones e ideologías puedan compartir la misma emoción frente a un partido? ¿Qué hace que una competencia entre naciones no desemboque necesariamente en confrontación, sino en admiración mutua? Quizá la respuesta se encuentre en una paradoja interesante: el futbol es una competencia, pero también una forma de encuentro.

Vivimos en una época que suele mirar la competencia con sospecha. Con frecuencia se le asocia con rivalidad destructiva, exclusión o imposición. Sin embargo, existen formas de competir que no dividen, sino que elevan. Formas de competencia que exigen dar lo mejor de uno mismo sin negar la dignidad del otro. El deporte, en su mejor expresión, representa precisamente eso.

Ningún equipo puede jugar solo. Ninguna selección puede proclamarse campeona sin adversarios dignos. La excelencia deportiva exige reconocimiento mutuo. El triunfo adquiere valor porque alguien más también se preparó, se esforzó y luchó con la misma intensidad. El rival no es un enemigo; es quien hace posible la grandeza del juego.

Las sociedades también avanzan cuando aprenden a competir sanamente. Cuando las universidades se desafían mutuamente para mejorar la calidad educativa. Cuando las empresas innovan para servir mejor. La competencia deja de ser una lógica de suma cero cuando se pone al servicio de bienes más grandes que el interés inmediato. Por eso el Mundial es mucho más que un torneo deportivo.

Durante algunas semanas, millones de personas compartirán conversaciones, celebraciones y emociones comunes. Veremos banderas, himnos y culturas distintas. Pero también algo que suele pasar desapercibido, esa capacidad humana de reconocerse en aquello que comparte.

Porque detrás de cada selección hay historias de esfuerzo, disciplina, sacrificio y esperanza que cualquier persona puede comprender, sin importar su nacionalidad. En un mundo donde con frecuencia se enfatizan las diferencias, el deporte recuerda que es posible pertenecer a una comunidad más amplia sin renunciar a la propia identidad.

Y quizá ahí México tenga algo importante que aportar.

Nuestra historia ha estado marcada por la diversidad. Somos resultado del encuentro de culturas, tradiciones y visiones distintas. Hemos aprendido, no sin dificultades, que la convivencia exige diálogo, hospitalidad y capacidad de construir puentes. Tal vez por eso no resulte casual que seamos el único país que ha recibido tres veces la responsabilidad de ser sede de una Copa del Mundo.

Más allá de la infraestructura, los estadios o la organización logística, esta oportunidad nos invita a preguntarnos qué imagen queremos proyectar al mundo. Porque los grandes eventos internacionales no sólo muestran lo que un país tiene. También revelan aquello que un país es.

En un contexto global marcado por conflictos, tensiones geopolíticas y crecientes divisiones sociales, México podría recordar algo que el futbol enseña con sencillez, que la competencia no tiene por qué destruir la fraternidad; que es posible defender con pasión una camiseta sin perder el respeto por quien viste otra; que el encuentro sigue siendo más fecundo que la confrontación permanente.

Quizá el verdadero legado de este Mundial no dependa únicamente de los resultados deportivos ni de las obras que deje a su paso. Quizá el legado más importante sea recordarnos que, aun en nuestras diferencias, seguimos compartiendo un mismo terreno de juego.

Y que, en un mundo cada vez más fragmentado, necesitamos espacios donde las naciones puedan encontrarse no para reafirmar aquello que las separa, sino para celebrar aquello que las une. Porque cuando la competencia está acompañada por el respeto, la admiración y la búsqueda de un bien común, deja de ser una amenaza y se convierte en una escuela de convivencia.

Tal vez esa sea una de las lecciones más valiosas que el Mundial puede ofrecer al mundo. Y también una de las contribuciones más necesarias que México puede hacer en este momento de la historia.