Un tongo es un engaño deliberado en el que se simula una competencia justa cuando, en realidad, el ganador o el resultado ya estaba decidido por intereses ocultos.

Expresión popular en el medio deportivo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha quedado prácticamente mutilado y requerirá de una cirugía mayor para sobrevivir. Hundido en una crisis interna sin precedentes tras la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, el organismo enfrenta investigaciones por redes de corrupción con proveedores, una presidencia provisional que amenaza con prolongarse indefinidamente, recortes presupuestales, mentiras e impunidad. Todo ello compromete la realización de los comicios y pone en grave riesgo el proceso electoral 2026-2027. La democracia mexicana está herida de muerte.

En el terreno electoral ha quedado al descubierto un “tongo”: ese arreglo oculto o manipulación institucional que vacía de certeza una contienda antes siquiera de que se emita el primer voto en las urnas. El daño no sólo alcanza dimensiones de escándalo público, sino que ha atropellado la Constitución General y desvirtuado el espíritu democrático del Constituyente de 1917.

La Carta Magna ha sido reducida a un catálogo de normas penales, sustantivas, adjetivas y de otras materias, bajo la excusa de evitar modificaciones en las leyes secundarias. Esta falacia resulta grotesca y burlona, a sabiendas de que la espuria sobrerrepresentación del partido oficial en el Poder Legislativo fue provocada por el propio INE y ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esa sobrerrepresentación de la bancada morenista, sumada a la de sus aliados incondicionales, es la responsable directa de los descalabros mayúsculos al Estado de derecho, así como del origen del caos institucional y la anarquía que hoy sufre la impartición de justicia en nuestro país.

Se trata de una anarquía que propugna la eliminación deliberada de cualquier institución que represente coerción social y autoridad legítima del Estado; un movimiento político destructor y venenoso para la democracia que recurre con frecuencia a elementos violentos o autoritarios para imponer su voluntad. ¿Acaso estamos presenciando el avance de un anarquismo socialista?

La nefasta tríada de corrupción, mentiras e impunidad, presente a lo largo de nuestra historia y profundamente arraigada en los gobiernos emanados de la Revolución, ha cobrado una fuerza inusitada e inédita en los últimos ocho años de gestión pública.

Con la eliminación de los contrapesos que representaban los órganos constitucionales autónomos y las nuevas limitantes impuestas al juicio de amparo, se ha instaurado una gobernanza abiertamente autocrática. En este modelo, el poder y la toma de decisiones se concentran en una sola persona, sin frenos institucionales efectivos ni rendición de cuentas veraz ante la ciudadanía. Esto ha provocado que el común de los mexicanos perciba hoy al gobierno como una entidad ajena, distante y hostil.

Ante este oscuro panorama, en el que ya no se alcanza a ver la luz al final del túnel, la esperanza de un anhelado cambio se diluye en el ánimo colectivo. Con instituciones amorfas y sometidas que responden a intereses partidistas antes que al mandato constitucional, la transformación que pudo surgir del voto cierto choca contra la cruda realidad de la corrupción, la mentira y la impunidad que hoy cercenan al INE.

La imparcialidad, la legalidad y la autonomía son las virtudes centrales de todo árbitro electoral para aplicar la ley sin favoritismos y sostener la confianza pública. Hoy las hemos perdido, precisamente en el arranque de la jornada electoral más compleja e importante de nuestra historia reciente. Sin reglas claras ni árbitros confiables, la ciudadanía queda totalmente desprotegida frente a los abusos del poder público y la incertidumbre democrática.

APOSTILLA

Centésimo decimosexto aniversario de la Revolución Mexicana y su gran legado histórico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.