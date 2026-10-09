El contador / 9 de octubre de 2026

1. El Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, realizado ayer, coincidió con la secretaria Luz Elena González sobre la necesidad de ampliar la infraestructura de gas natural, que tendrá un papel central en el desarrollo de México. En el foro participaron Rafael Fonseca, de la Sener; Jorge García, de Pemex; Alejandro Alvarado, de la CFE; Sergio Romero, de la AMGN, y Adalberto García, de la AME. Y mientras el gobierno anunció una inversión histórica en gasoductos por más de 140 mil millones de pesos, en el congreso se habló de más de 207 mil millones de pesos de capital privado previstos para los próximos cinco años en transporte, distribución, gas natural vehicular y GNL. Un muy buen complemento.

2. Las mujeres representan sólo una de cada cinco personas que laboran en el sector energético global y ahí cobra relevancia el Premio Mujeres Promesa en la Transición Energética, impulsado por Engie México y la embajada de Francia en México, entre otras instancias que busca reconocer a científicas e ingenieras que, desde la investigación, la innovación y el liderazgo, están desarrollando soluciones para los desafíos del sector energético, dijo Vania Laban, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales, Sustentabilidad y Comunicaciones en Engie México. Reconocer el talento femenino es una cuestión de equidad, pero, sobre todo, es una decisión estratégica para fortalecer la innovación y la competitividad del sector.

3. Sony está reestructurando su equipo directivo en América Latina, aunque los cambios no son inmediatos. Esto se debe a que Kenichiro Hibi dejará el cargo de presidente de las áreas Sony Latinoamerica, Sony Interamericana y Sony México. Durante ese tiempo, se encargó de fortalecer la integración entre los negocios de consumo y profesional. Destaca que Hibi no sólo deja la responsabilidad en la región, esta decisión también marca el cierre de su carrera en Sony Global. Ante esto, Takahito Uesugi será el encargado de presidir Sony Latinoamerica y Sony InterAmericana, mientras que Kazuki Shibamoto asumirá la presidencia de Sony México a partir del primero de febrero de 2027.

4. Para AT&T México, que dirige Mónica Aspe, el descuento de 12% en el espectro es positivo, pero insuficiente y, por si fuera poco, la empresa quedará fuera de la licitación de este insumo para redes inteligentes al rebasar el límite de tenencia de espectro impuesto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano. En diversos foros, Aspe aseguró que si México no logra un precio del espectro competitivo, no participarán en los procesos licitatorios. Y cabe recordar que en el Mobile World Congress de este año, John Stankey, CEO de AT&T, destacó que cada peso de inversión que tiene la empresa se destina a Estados Unidos, sin considerar sus operaciones en México.