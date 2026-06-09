El contador / 9 de junio de 2026

1. Credijal, que preside Felipe Martín del Campo, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige Jorge Alegría, con una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos. Pero ésta no es cualquier operación, pues Credijal se convirtió en la primera empresa en tener acceso al mercado gracias al programa de capacitación y acompañamiento De Cero a Bolsa. Se trata de una firma especializada en arrendamiento y financiamiento automotriz, que utilizará estos recursos para optimizar su estructura financiera, fortalecer su capacidad operativa y ampliar sus soluciones de crédito. La colocación demuestra cómo las empresas pueden fortalecer sus planes con alternativas innovadoras.

2. TYASA, dirigida por Edgar Chahín, modernizó su centro de datos sin empezar de cero, con tecnología de Dell Technologies y Microsoft, mediante servidores hiperconvergentes Dell con Azure Local, el cual permite integrar datos administrativos, productivos y de sensores industriales en una plataforma híbrida, con capacidad para analítica avanzada e inteligencia artificial. El caso, acompañado por Juan Francisco Aguilar y Rafael Sánchez, directores de Dell Technologies y Microsoft, respectivamente, ya muestra resultados con un ahorro de 30% en costos de licenciamiento en el primer clúster, KPI consistentes y análisis casi en tiempo real para la operación industrial y decisiones de negocio.

3. A pesar de que el registro de líneas móviles ha disminuido la popularidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo titular es José Merino, el organismo fue reconocido con el Premio Latam Digital 2026 que otorga la organización Interlat, que dirige Luis Carlos Chaquea. Esto fue por la creación de herramientas tecnológicas diseñadas para simplificar la interacción ciudadana con el gobierno, como los avances en simplificación y digitalización y el desarrollo de soluciones tecnológicas que facilitan la vida a las personas, evitan dependencia de privados y generan ahorros. El plan de la Agencia contempla reducir a la mitad el catálogo de trámites y digitalizar 80 por ciento.

4. Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, visitó recientemente la Bolsa Institucional de Valores, que encabeza María Ariza, donde adelantó que la Liga Mexicana de Futbol planea debutar en el mercado. La liga ya fue valuada en 13 mil millones de dólares y hay inversionistas que ya ofrecieron 10% de ese monto por participar en su colocación. El futbol es un negocio que está creciendo a doble dígito, además la Liga acaba de realizar una reforma de gobierno corporativo, un paso clave para poder jugar en los grandes campeonatos bursátiles. Asimismo, está poniendo en orden sus propiedades, mediante un proceso de centralización. Sin duda, habrá apetito en esta operación.