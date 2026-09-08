El Contador / 8 de septiembre de 2026

1. En el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, ya está la solicitud para que SpaceX, empresa de Elon Musk, esté disponible para compra y venta en el mercado mexicano. En EU, las acciones de esta empresa cotizan en 147.95 dólares, por lo que en nuestro país podrían rondar los 2 mil 499 pesos cada una. El SIC permite que los inversionistas locales puedan comprar acciones de diferentes partes del mundo, en la lista hay empresas como Apple, Meta, Tesla, entre otras; además de diferentes ETF. Se espera que los títulos de la empresa aeroespacial estén a la venta a partir de mediados de septiembre. La firma debutó en el Nasdaq apenas en junio de este año.

2. Donde no hay pausa para capacitar a sus afiliados para mejorar el cumplimiento de los nuevos lineamientos de la Ley para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es en la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, que preside Andrés de la Parra Escandón. Recién tuvieron un encuentro con la Oficina del Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lleva Scott Bessent, la cual tiene autorización para bloquear o congelar activos, prohibir o restringir transacciones financieras o comerciales, incluir personas y entidades en listas de sanciones e imponer multas a empresas que incumplan las sanciones estadunidenses.

3. Grupo Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, sigue fortaleciendo su posición en los viajes entre México y Europa. Ahora, la aerolínea enlazará el aeropuerto de Guadalajara (que tiene concesionado el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que lleva Raúl Revuelta) con París. La nueva ruta iniciará el 13 de abril con tres frecuencias semanales. Además, la empresa formalizó la entrada en vigor de la ruta entre Ciudad de México y Milán a partir del 28 de marzo. Aunque ya había sido anunciada previamente, estaba sujeta a autorizaciones. En 2027, Aeroméxico contará con la red de rutas más extensa de su historia hacia Europa , con más de 75 vuelos semanales en cada dirección durante el verano.

4. A partir de hoy y hasta el 10 de septiembre, Nuevo León será sede de la Expo PyMe, organizada por Caintra, presidida por Jorge H. Santos. El encuentro espera reunir a 15 mil visitantes, más de 100 empresas compradoras y 11 instituciones financieras, entre ellas Nafin y Bancomext, dirigidas por Carlos Torres. Además, ofrecerá 80 conferencias sobre los desafíos y oportunidades del sector. El mayor atractivo será el encuentro de negocios, donde se estiman oportunidades comerciales por 14 mil 500 millones de pesos. Se busca que la vinculación entre compradores, financieras y proveedores ayude a las pymes a conseguir clientes, tener acceso a recursos y sumarse a cadenas productivas de mayor escala.