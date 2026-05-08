El Contador / 8 de mayo de 2026

1. Lufthansa, que a escala global preside Carsten Spohr, celebró 60 años de volar a México con el aterrizaje del icónico Boeing 747-8 en el AICM, que dirige Juan José Padilla Olmos. La aerolínea está a la espera de que esa terminal aérea le pueda conceder los horarios de aterrizaje y despegue que necesita para elevar de tres a cinco las frecuencias semanales en su vuelo entre México y Múnich, a partir de la próxima temporada de invierno. Las dos nuevas frecuencias permitirían agregar 600 asientos semanales entre México y Alemania. Se sabe que, aunque la empresa recortará 1.0% sus vuelos a escala global, las rutas que tiene entre Ciudad de México, Frankfurt y Múnich, no se verán afectadas.

2. ServiceNow, cuyo presidente y director general para el Norte de América Latina es Enrique Upton, está trabajando para que sus herramientas sean adoptadas por más empresas medianas. Esta tecnológica destaca porque sus plataformas son adoptadas por grandes compañías, sólo en México, entre sus clientes, tienen a Bimbo, FEMSA y Cemex. ServiceNow está cambiando esta situación gracias a la adquisición de Workmoves, realizada en 2025 por dos mil 800 millones de dólares, que le permite hacer su tecnología más escalable y menos dependiente de un gran departamento de tecnología. Esto ha permitido que sumen nuevos clientes medianos en los últimos meses.

3. Los que se anotaron una buena jugada son los de Finsus, presidida por Norman Hagemeister, al ser el patrocinador principal de la Liga de Futbol Americano de México, con lo cual, por los siguientes tres años, los torneos se denominarán con su marca. Además de inducir la inclusión financiera, la fintech pretende promover el deporte entre los más de 650 mil usuarios de su plataforma y la juventud en general. Pero no es el único vínculo de Finsus con el deporte, también el estadio del equipo de beisbol Conspiradores de Querétaro lleva su nombre, ha realizado promociones con el futbolista mexicano Santiago Giménez y el mismo Hagemeister lidera una academia de futbol soccer infantil.

4. Cinco proyectos desarrollados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de José Merino, participan en Premios WSIS (World Summit on the Information Society) 2026 en América Latina, que organiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dirigida por Doreen Bogdan-Martin. Los finalistas fueron elegidos de entre 360 proyectos de más de 50 países, donde México obtuvo nueve nominaciones, de las cuales cinco corresponden a la agencia y se relacionan con temas como conectividad, formación en IA, gobierno digital e inclusión digital. Si bien es positivo que las iniciativas gubernamentales en tecnología sean parte de estos premios, ganará el que tenga más votos, no el mejor.