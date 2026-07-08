El contador / 8 de julio de 2026

1. El cargo de economista en jefe de Banamex, liderado por Edgardo del Rincón, se encuentra vacante. Tras más de tres décadas de guiar las proyecciones y lecturas del entorno financiero nacional e internacional, Sergio Kurczyn dejó la Dirección de Estudios Económicos. Kurczyn se caracterizó, no sólo por su rigor técnico, sino también por su independencia analítica, ya que no dudaba en evaluar las previsiones de la Secretaría de Hacienda o del Banco de México. En sus últimas intervenciones fue crítico sobre la conducción fiscal y monetaria del país, además, señaló las discrepancias entre las estimaciones oficiales y el comportamiento macroeconómico de la nación.

2. La producción y uso del hidrógeno limpio en México ya no es un tema tan lejano. Desde la CFE, dirigida por Emilia Esther Calleja, se está poniendo en marcha el proyecto OASIS, en Baja California Sur, con el cual se busca incorporar hasta 72 megawatts de energía para abastecer 40 mil hogares. Pemex, dirigido por Juan Carlos Carpio, también proyecta la producción de hidrógeno blanco o geológico, que se encuentra en el subsuelo, así como sustituir el gris, que proviene del metano. Esto lo celebra la Asociación Mexicana de Hidrógeno, de Israel Hurtado, que, hasta ahora, ha contabilizado 28 proyectos de producción en distintas etapas de avance, con inversiones por más de 23 mil millones de dólares.

3. México sigue siendo un mercado atractivo para las empresas tecnológicas. Ahora es Rain Trade, una plataforma de mercados de predicción basada en el Rain Protocol, que dirige Roy Shaham, la que comienza a operar en el país. Su objetivo es hacer que cualquier persona pueda participar en los mercados de predicción y ayudarla a entender cómo cambian las probabilidades alrededor de distintos acontecimientos, como deportes o eventos culturales. Eligió este momento para llegar a México porque sabe que hay una gran oportunidad gracias a la conversación deportiva alrededor del Mundial. Rain Trade tiene al exboxeador Mike Tyson como la figura de su campaña de lanzamiento.

4. Persiste la preocupación de los mexicanos por realizar el registro de su línea móvil ante su empresa de telecomunicaciones, como lo obliga la CRT, que preside Norma Solano, porque sus datos sean vulnerados; sin embargo, una encuesta de Kaspersky, cuyo analista en Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para AL es Leandro Cuozzo, encontró que sólo 27% de las personas cambia sus contraseñas de forma regular, quedando vulnerables. Esto demuestra que las amenazas no siempre dependen de grandes fallas técnicas, sino de pequeños descuidos acumulados, como credenciales débiles, información expuesta o configuraciones que permanecen sin revisión durante mucho tiempo.