1. Pocas industrias evolucionan con tanta rapidez como la ciberseguridad. Sin embargo, cada avance tecnológico también fortalece las capacidades de los grupos dedicados al delito digital. Mantenerse vigente exige mucho más que experiencia, requiere adaptación, conocimiento de los riesgos y soluciones en un entorno en constante transformación. Ése es el recorrido que ha construido la firma mexicana Silent4Business, dirigida por Layla Delgadillo. Hoy, las amenazas aumentan en frecuencia y sofisticación, por lo cual la inteligencia y la colaboración entre especialistas resultan indispensables para proteger la información y garantizar la continuidad de las operaciones de empresas e instituciones públicas.

2. De acuerdo con Dell Technologies, que en México dirige Juan Francisco Aguilar, y su estudio Catalizadores de la Innovación, 88% de las organizaciones en el país considera que los datos son el diferenciador central de su estrategia de IA generativa, incluida su seguridad. No obstante, 71% no logra convertirlos en información valiosa en tiempo real. El desafío está en ordenar, gobernar y proteger conocimiento disperso sobre clientes, operaciones, inventarios, producción, logística, finanzas y talento. La siguiente brecha competitiva para las organizaciones no es adoptar la IA, es aprovechar sus datos para, así, tomar decisiones estratégicas, confiables y oportunas en cada área del negocio.

3. Los que están trabajando fuerte para conquistar el mercado japonés son los de BYD, que en México comanda Jorge Vallejo. Este fabricante ya tiene un vehículo urbano con una filosofía muy similar a la del Olinia —el primer auto eléctrico desarrollado en México—. Se trata del BYD Racco, un modelo que promete convertirse en un rotundo éxito en el país asiático. BYD hizo algo que ninguna otra armadora extranjera había intentado en serio: construir un vehículo exclusivo para el segmento más protegido de aquel país, los kei cars. En México, uno de los autos más exitosos de BYD es el King, que hace unos días presentó su modelo 2027, y quien ya lo manejó asegura que deja un muy buen sabor de boca.

4. Los ciberdelincuentes no sólo roban contraseñas, también buscan acceder a las cookies. Investigadores de NordVPN, cuyo director de tecnología es Marijus Briedis, encontraron que, al año, se roban más de 52 mil 400 millones de cookies, de las cuales más de 876 millones son de México. Los ciberdelincuentes acceden a esta información a través de cuentas de entretenimiento como Google, que dirige Sundar Pichai; Facebook e Instagram, de Mark Zuckerberg; Microsoft, que encabeza Satya Nadella; Discord, que dirige Humam Sakhnini; Netflix, de Ted Sarandos, y Roblox, de David Baszucki. Alrededor de 96% de las infecciones ocurrieron en dispositivos con software de seguridad activado.