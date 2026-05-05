El contador / 5 de mayo de 2026

1. En los primero tres meses del año, las grandes telefónicas como Telcel, que dirige Daniel Hajj, y AT&T, que encabeza Mónica Aspe, perdieron clientes producto del proceso de vinculación de líneas móviles ordenado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano. Sin embargo, Bait, filial de Walmart que dirige Gabriel Cejudo, y que es la cuarta empresa de telefonía celular más grande del país, no fue afectada al registrar 26.6 millones de usuarios en el primer trimestre del año, lo que significa un aumento de 200 mil usuarios. Además, la empresa mantiene el ritmo de crecimiento de ingresos, con un aumento de 48% comparado con el primer trimestre del año pasado.

2.En la Cámara de Diputados finalmente se aprobó la reforma la Ley General de Cambio Climático, una iniciativa impulsada por la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, que preside Alejandra Peralta, la cual permite incorporar al hidrógeno verde o renovable como un factor importante para fortalecer la política de mitigación de emisiones contaminantes, además de que se alinea con la Ley de Planeación y Transición Energética. Desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno, de Israel Hurtado, se celebró este cambio, pues aseguran que esto dará un impulso a los más de 27 proyectos para la producción de este combustible, que actualmente se desarrollan en varios estados del país.

3. Pese al liderazgo que tiene Duolingo, fundada y dirigida por Luis von Ahn, siguen apareciendo nuevos competidores en el mercado de aplicaciones de idiomas. Speak, cuyo cofundador y CEO es Connor Zwick, comenzó su expansión por América Latina y eligió a México como su primer destino. Esta aplicación, fundada en 2016 y con más de 15 millones de descargas en más de 40 países, se enfoca en las personas que han pasado años estudiando un idioma, pero tienen dificultades para hablarlo. Para lograrlo cuenta con un tutor de inteligencia artificial diseñado para mantener conversaciones en tiempo real. Ya está disponible en México enfocándose en un inicio en las personas interesadas en mejorar su inglés.

4. La iniciativa Tuiio, liderada por Norma Castro, se ha consolidado como el principal vehículo de Banco Santander México, encabezado por Felipe García Ascencio, para ampliar el acceso a servicios financieros formales para personas de bajos ingresos. A la fecha, más de 713 mil personas han accedido a soluciones financieras a través de Tuiio, con más de 1.8 millones de créditos otorgados por un monto superior a 19 mil 823 millones de pesos, principalmente a mujeres microempresarias. Con presencia en 20 estados, este esfuerzo se complementó con la emisión de más de 1.7 millones de pólizas de seguro y 1.3 millones de asistencias médicas, lo que genera, sin duda, un impacto social positivo