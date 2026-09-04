El Contador / 4 de septiembre de 2026

1. Mientras el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum analiza la regulación que impondrá a las redes sociales, principalmente para el caso de niños, niñas y adolescentes, Google México, que dirige Sebastián Valverde, abrió el debate a través de un cuestionario en línea con vigencia de dos semanas donde las personas podrán acercar sus dudas sobre este tema a los expertos de la empresa tecnológica. La iniciativa se llama Pregunta sin rodeos: seguridad infantil en línea, donde se podrán compartir las dudas sobre privacidad o herramientas de protección de los menores y serán atendidas por Alejandro Almazán Z., líder regional de Google Educación, junto a los especialistas regionales y globales.

2. Pinterest, que tiene como vicepresidente para América Latina a Marcos Westphalen, lanzó en México una función para impulsar a los jóvenes a prestar atención en el salón de clases. Ahora, cuando los menores abran la aplicación durante el horario escolar, se activará automáticamente un aviso que lo invita a cerrarla y a silenciar las notificaciones de su teléfono. Esto es importante porque, según una encuesta hecha por la Secretaría de Educación Pública, que lleva Mario Delgado, 48% de los docentes cree que el uso de celulares dificulta que los alumnos mantengan la atención en clase. Pinterest lanzó esta función primero en Estados Unidos y Canadá, posteriormente decidió expandir su uso a 30 países.

3. Gonzalo Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond y vinculado a Grupo Bal, detrás de Palacio de Hierro y Peñoles, ahora es uno de los propietarios del equipo Seattle Seahawks de la NFL, campeones del Super Bowl. Con esta inversión, Hevia Baillères se posiciona como uno de los primeros inversionistas mexicanos en tener participación en una franquicia de esa liga y en uno de los pocos propietarios internacionales, lo que refleja el creciente alcance internacional del futbol americano y la naturaleza global de la liga. El grupo propietario del equipo está liderado por la familia Khosla, prominente clan de Silicon Valley que adquirió a los Seattle Seahawks en 9 mil 612 millones de dólares.

4. Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Turismo está a cargo de Rodrigo Esponda, está logrando diversificar sus mercados. Eso es positivo en un entorno donde el mercado estadunidense, el principal emisor de turismo, no está respondiendo adecuadamente. Se sabe que el flujo de viajeros colombianos hacia Los Cabos ha crecido 64% en los primeros seis meses del año. La afluencia de estos viajeros también se ha visto fortalecida por el vuelo de Copa Airlines, aerolínea en manos de Pedro Heilbron. Aunque los colombianos llegan también desde aeropuertos como el de la Ciudad de México y el AIFA. Esta semana, Esponda estuvo en Colombia para capacitar a agentes de viajes sobre rutas y opciones de conectividad.