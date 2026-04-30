El Contador / 30 de abril de 2026

Softtek cambiará de CEO a partir del 1 de octubre, cuando David Jiménez asuma este cargo en sustitución de Blanca Treviño, quien, además, es la presidenta de la empresa en los últimos 26 años. Jiménez cuenta con más de 15 años de experiencia en la compañía y sus conocimientos en el manejo de la IA ayudarán a reforzar su ejecución y operación. Por su parte, Treviño continuará su trabajo asumiendo la presidencia ejecutiva de la organización. A decir de Gartner, empresa internacional en investigación y consultoría, se prevé que el gasto mundial en TI alcance 6.31 billones de dólares en 2026, 13.5% más que en 2025, por lo que el fortalecimiento de Softtek es fundamental en este contexto.

2. La Comisión Nacional Antimonopolio, que encabeza Andrea Marván, cumplió seis meses en funciones, en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y quien aprovechó la oportunidad para dialogar con la comisionada presidenta fue el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra. Durante el Diálogo Empresarial de abril, se habló sobre los retos y oportunidades de la política de competencia en México. Entre las coincidencias se destacó la importancia de contar con una autoridad independiente, técnica y predecible que brinde certeza a la inversión y fortalezca el desarrollo económico.

3. Luego de un proceso de transformación, ahora Sigma Foods, que encabeza Rodrigo Fernández, decidió salir de compras, esto con el objetivo de fortalecer su negocio en Estados Unidos, un mercado que considera clave para el crecimiento futuro. Adquirió Roger Wood Foods, un fabricante de productos de carne con más de 80 años de historia y que elabora la salchicha ahumada más famosa del sureste americano; pero eso no es todo, la empresa cuenta con una planta en Georgia con ventas anuales de 50 millones de dólares, que no le caerán nada mal a Sigma y que probablemente logrará incrementar en los años siguientes. Esta compra es la primera planta de la compañía en el sureste de Estados Unidos.

4. En el sector tecnológico ya no es viable avanzar sin tener alianzas entre empresas, donde cada una es experta en su ramo y el ejemplo está en el lanzamiento de SAS Viya, una plataforma de la empresa tecnológica donde Marinela Profi es líder de Estrategia de Mercado Global de IA, y que ahora incluye nuevos asistentes de inteligencia artificial, infraestructura para agentes y herramientas para acelerar la adopción de capacidades agénticas en entornos corporativos. Esta actualización va de la mano con Microsoft, que dirige Satya Nadella, y que, a través de su IA (Copilot), buscan posicionar Viya con una base más sólida para construir, conectar y gobernar agentes a escala y ganar mercado.