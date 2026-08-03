El contador / 3 de agosto de 2026

1. Aeroméxico Cargo, que dirige Alejandro Nicólas Méndez, montó su primera cámara de congelación en las instalaciones del almacén doméstico de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está a cargo de Juan José Padilla Olmos. Con esta acción, la aerolínea ampliará sus capacidades para el manejo de carga que requiera temperatura controlada. El equipo cuenta con una capacidad de 100 metros cúbicos y está diseñado para almacenar diferentes productos en temperaturas de hasta -30 °C durante los tiempos de conexión en la terminal aérea. La infraestructura ayudará a atender una demanda creciente de productos perecederos, especialmente en el sector alimentario.

2. Microsoft, que en México dirige Rafael Sánchez, reveló que su asistente de inteligencia artificial integrado en las aplicaciones de la suite Office ha sido bien adoptado en el mundo. En la más reciente llamada de resultados, detalló que Microsoft 365 Copilot ha superado los 30 millones de licencias de pago. También indicó que empresas como AstraZeneca, Boeing, Infosys, Koch y Procter & Gamble han adquirido cada una 60 mil o más licencias de este asistente de inteligencia artificial. Para la empresa, esto demuestra que las organizaciones de casi todos los sectores están ampliando sus despliegues, rediseñando flujos de trabajo y obteniendo valor medible a través de la IA.

3. Para celebrar 100 años en México, The Coca-Cola Company, que encabeza Henrique Braun, lanzó la campaña Nuestra fórmula es estar siempre juntos, de la mano del cantante Luis Miguel, quien regresa como imagen 35 años después del icónico comercial de 1991 Vive la sensación. La marca quiere rendir homenaje a las tradiciones, reuniones familiares y a los más de 1.2 millones de comercios locales donde está presente. Destaca el impacto de la Industria Mexicana de Coca-Cola al respaldar más de 100 mil empleos directos y 1.6 millones de empleos indirectos. No hay que olvidar a los embotelladores clave: Coca-Cola FEMSA, que dirige Ian Craig y Arca Continental, que encabeza Arturo Gutiérrez.

4. En la estrategia para hacer frente al sargazo que inunda al Caribe mexicano, la Cámara Nacional de la industria de la Transformación (Canacintra), que dirige María de Lourdes Medina, propuso la creación de una Mesa Nacional para la Industrialización del Sargazo, uniendo a gobierno, academia e industria para atraer inversiones y generar empleos. La cámara considera que se debe ir más allá de la limpieza de las playas o zonas con altos niveles de sargazo, sino transformar al alga en materia prima para biofertilizantes, biomateriales y biocombustibles con la economía circular. Esta iniciativa puede convertirse en un ejemplo de cómo México transforma un desafío ambiental en una oportunidad.