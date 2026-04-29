El Contador / 29 de abril de 2026

1. En la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se ratificó a Álvaro García Pimentel como presidente por otros tres años. Esta decisión se tomó con el propósito de seguir impulsando la intermediación bursátil y el desarrollo del mercado de valores. Además, se integra Arturo Monroy Ballesteros, quien es director general adjunto de Banca de Inversión del Grupo Financiero Banorte. Ante el entorno actual, el papel de la AMIB es clave y el objetivo de García Pimentel es que el mercado financiero, y particularmente el bursátil, se desarrolle de tal manera que los mexicanos puedan invertir con la misma facilidad con la que compran un café, esto con el apoyo de la digitalización.

2. En un entorno global condicionado por la transformación digital y la creciente vulnerabilidad económica, Banco Santander, liderado por Ana Botín, apoyó a 9.9 millones de personas en 2025 a través de sus programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, 9% más respecto al año previo. Esta labor social demandó a la institución financiera una inversión de 163.8 millones de euros. Desde hace 30 años, Banco Santander ha destinado más de 2 mil 500 millones de euros a este compromiso, en colaboración con más de mil universidades y entidades de 13 países, entre ellos México. Destaca su plataforma global gratuita de aprendizaje y desarrollo profesional, Santander Open Academy.

3. A quien de plano le tocó mala suerte durante la inauguración del Tianguis Turístico número 50, que se realiza en Acapulco, Guerrero, entidad al mando de Evelyn Salgado, fue Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y es que justo un par de minutos antes de que tomara el micrófono para hacer escuchar la voz de los empresarios, hubo un repentino corte de luz en el escenario principal. La organización no esperó a que se reanudara el servicio de energía y lo puso a leer su discurso casi a oscuras y con la ayuda de una linterna. Cabe recordar que, por primera vez en muchos años, el CNET volvió a tener el micrófono, ya que con Miguel Torruco estaban vetados.

4. En la inauguración del SAS Innovate 2026, Bryan Harris, CTO de la empresa compartió una carta que Jim Goodnight cofundador y director ejecutivo de la tecnológica envió a sus empleados en 1985, donde menciona que los usuarios ocupan el primer puesto en cualquier organigrama de la compañía. El mensaje detalla que en cada conversación, cada mail, cada mensaje y cada contacto los empleados deben tener presente que el cliente es el máximo jefe. Este año, SAS cumple 50 años y, aunque Goodnight no pudo estar presente en el evento por temas de salud, compartió un video donde reconoció que la tecnología ha cambiado radicalmente en las últimas cinco décadas, pero su compromiso no lo ha hecho.