El Contador / 28 de agosto de 2026

1. Las empresas tecnológicas saben que el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA) deja poco espacio para fortalecer la ciberseguridad, por ello, hicieron un llamado a la acción para cambiar esta situación. OpenAI, dirigida por Sam Altman; Anthropic, de Dario Amodei; Amazon Web Services, dirigida por Matt Garman; Google, por Sundar Pichai; Microsoft, que lidera Satya Nadella, y otras 100 empresas publicaron una carta para pedir que la industria otorgue herramientas, recursos y apoyo práctico a los equipos de defensa. También piden que las empresas conviertan la ciberdefensa en una prioridad y que las soluciones de defensa impulsadas por IA sean accesibles y fáciles de implementar.

2. La IA también perfecciona el fraude. En las apuestas online, manipular rostros, voces o documentos pone a prueba controles diseñados para confirmar quién está detrás de una cuenta. El informe Blindar el Juego 2026 revela que 57% de los operadores consultados sufrió ataques con IA generativa durante el último año y 67% percibe una mayor exposición. El desafío también alcanza al negocio: 35% reportó abandono de usuarios durante la verificación y 36% pérdidas de ingresos. Para la AIEJA, de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, la respuesta exige reforzar la identidad digital sin expulsar al usuario legítimo. El reto crece cuando 60% del juego online en México opera en plataformas offshore.

3. Las políticas de Donald Trump que han afectado al sector automotriz, lo están obligando a modificar sus esquemas de negocio e impulsar una mayor diversificación de sus mercados. América Latina se está convirtiendo en un punto medular, al menos para algunas armadoras como Nissan, que preside Iván Espinosa, directivo que recientemente visitó México por primera vez tras tomar el liderazgo de esta empresa, quien tiene como meta vender en la región no menos de 500 mil unidades durante 2027 y para lo cual va a lanzar seis nuevos modelos. Un plan similar tiene Kia, de Horacio Chávez, quien busca que la producción nacional no sólo se envíe a Estados Unidos, sino también a Latinoamérica.

4. Concamin, que preside Alejandro Malagón, busca que el gobierno aproveche la capacidad productiva existente en el país e incluya primero a las empresas mexicanas en las compra consolidada de medicamentos, material de curación, auxiliares de diagnóstico, pruebas reactivas y textiles para las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y no que dé ventaja a empresas extranjeras, principalmente asiáticas, que no compiten equitativamente en el mercado mexicano. Y es que, los sectores textil, farmacéutico y de dispositivos médicos aseguran contar con capacidad suficiente para abastecer 100% las necesidades nacionales de los productos que se requieren para el sistema de salud.