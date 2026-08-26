El contador / 26 de agosto de 2026

1. En la Convención Anual de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que preside Benjamín del Arco, que se realizará en Los Cabos, representantes del sector analizarán temas como la revisión del T-MEC y los retos de sostenibilidad. Esto, en un contexto marcado por desafíos como la economía circular, el reciclaje de plásticos posconsumo, los costos de insumos, las cadenas de suministro y la disponibilidad de personal calificado. La industria, integrada por cerca de 7 mil empresas, de las cuales 80% son micro y pequeñas, mantiene oportunidades de crecimiento en sectores como empaques y envases. Sin embargo, sus perspectivas también estarán ligadas a los acuerdos comerciales con EU.

2. Genux, que encabeza Patricia Tatto, resultó ganador de los proyectos solares Lagartija y Ocelote, ubicados en el Estado de México, los cuales movilizarán aproximadamente 165 millones de dólares de inversión. La adjudicación se dio tras la participación de Genux en el proceso de Planeación Vinculante 2025, y fortalece la presencia de la compañía en el mercado eléctrico mexicano, avanzando en su objetivo de consolidar más de 5 GW de proyectos en desarrollo en México, Colombia, Perú y Argentina. Una vez en operación, ambos proyectos inyectarán al sistema eléctrico nacional cerca de 490 GWh anuales, energía suficiente para abastecer a más de 150 mil hogares mexicanos.

3. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por Norma Solano (presidenta), Mercedes Olivares, Tania Villa, Adán Salazar y Ledénika Mackensie, lanzó una nueva consulta pública sobre los Lineamientos para Entornos de Prueba y Experimentación Controlados, que en el sector de conocen como sandboxes regulatorios. Con estas reglas, por primera vez en el país se podrán probar nuevas tecnologías, equipos, servicios y modelos de negocio con reglas flexibles y supervisadas, antes de que operen. Estos sandboxes funcionan como laboratorios de prueba donde academia, emprendedores o industria pueden solicitar permisos temporales para evaluar proyectos en condiciones reales de uso.

4. En México se genera más de un millón de toneladas de basura electrónica al año, según la empresa Reducto, que dirige Tomás G. Morán, y que acaba de aliarse con Amazon, que encabeza Pedro Huerta en México. El trabajo conjunto se lleva a cabo a través del programa Amazon Trade-In, el cual permite a los clientes entregar smartphones elegibles a cambio de una tarjeta de regalo, mediante un proceso sencillo y sin costo de envío. Además de que se les da una segunda vida a los dispositivos, los usuarios pueden comprar cualquier artículo en la página de Amazon. El cliente no debe acudir a un sitio para dejar el celular, solamente espera para recibir una oferta y enviarlo sin costo a través de FedEx.