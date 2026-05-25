El contador / 25 de mayo de 2026

1. WeWork, que preside Claudio Hidalgo en América Latina, decidió romper su pausa de cinco años y comenzar a expandir su presencia en la región. La plataforma llevará a cabo la apertura de un nuevo piso dentro del complejo corporativo Frida Kahlo en Monterrey, Nuevo León. WeWork eligió esta ciudad porque se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión, manufactura y relocalización empresarial, lo que impulsa la demanda de oficinas más flexibles, escalables y listas para operar. El nuevo piso contará con aproximadamente mil 450 metros cuadrados de oficinas privadas, salas de juntas y espacios colaborativos que puede albergar a poco más de 300 personas.

2. La conversación sobre reciclaje cambió. Ya no basta con recuperar residuos o aumentar tasas de recolección. El reto inicia desde el diseño. En Plastics Recycling Latam 2026, Steve Alexander, presidente y CEO de la Association of Plastic Recyclers, destacó que hasta 80% de la reciclabilidad de un envase depende de cómo fue diseñado, pues etiquetas, adhesivos, tintas o mezclas de materiales dificultan el reciclaje. Por ello, la Guía de Diseño de APR gana relevancia frente al avance de nuevas regulaciones ambientales. Martha Ricardi, directora de Estrategia para Latinoamérica de la Asociación, destacó que urgen criterios regionales compartidos para fortalecer la economía circular.

3. Quien tomó posesión durante el fin de semana como presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México fue Roberto Monroy, actual secretario de Turismo de Michoacán. Monroy sustituyó a Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo. En la reunión se tocó uno de los puntos que sigue siendo el talón de Aquiles de México y que son los recursos para incrementar la promoción del país en el exterior, así como la contención de crisis, dados los resultados a la baja en la llegada de turistas por vía aérea. En el evento estuvo presente la titular de la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, donde Monroy dejó claro que trabajará por un solo México.

4. El líder de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, presentó su informe mensual de actividades. Ante sus agremiados destacó acciones para el fortalecimiento de la industria como la digitalización, innovación, infraestructura y sostenibilidad. Este informe también abrió las puertas para reuniones con autoridades federales, organismos empresariales y representantes internacionales, para hablar sobre los retos de la industria en materia de comercio, y es que ya está en puerta la revisión del T-MEC, mientras que la manufactura avanzada jugará un papel importante en el acuerdo modernizado con la Unión Europea, por lo que los industriales deben estar a la altura de estos retos.