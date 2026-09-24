El Contador / 24 de septiembre de 2026

1. El Grupo Bimbo, que preside Daniel Servitje, fue reconocido por tercera ocasión en el ranking World’s Best Companies 2026 de la revista Time, posicionándose como una de las empresas mexicanas mejor evaluadas por su desempeño en satisfacción laboral, sostenibilidad e ingresos. Detrás de este reconocimiento hay crecimiento financiero, impulsado por su estrategia Alimentar un mundo mejor, pues 48% de su portafolio cumple con altos estándares, 100% de sus productos de consumo diario está libre de colorantes artificiales y 99% libre de saborizantes artificiales. Asimismo, la totalidad de la electricidad que consume tiene su origen en fuentes renovables y 99% de sus empaques son reciclables.

2. Dell Technologies, dirigida por Juan Francisco Aguilar, realiza hoy su foro anual, donde directivos, socios y especialistas analizarán los temas que están definiendo la agenda tecnológica y de negocios. La conversación incluirá la adopción de IA más allá de la experimentación, la evolución de los centros de datos, el multicloud, el edge y el futuro del trabajo con dispositivos inteligentes. También se presentará el estudio Preparación de la empresa para la era moderna, realizado entre más de 3 mil organizaciones de 35 países. El análisis identifica áreas de inversión en IA, las barreras para su adopción, tales como seguridad, privacidad y talento y la importancia de contar con datos de calidad confiables.

3. El debate fintech también puede leerse desde las empresas que quedan fuera del crédito. Más de 50% de las pymes no tiene acceso a financiamiento y recurre a proveedores a un costo alto. Alberto Djemal, CEO de Grupo Klu, vincula esa brecha con la falta de institucionalidad y educación financiera. Este grupo atiende a más de 4 mil 500 empresas y plantea ampliar su alcance. Su operación como Institución de Fondos de Pago Electrónico es rentable desde hace tres años, pero esta figura no permite captar ni otorgar crédito a tasas competitivas. Por ello, una licencia bancaria o una sofipo aparece como su siguiente fase donde su rentabilidad puede sostenerse en una nueva etapa para atender a las pymes.

4. Octavio de la Torre, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, presentó una propuesta de ley para la transición a la formalidad, esta ley ayudaría a las empresas a formalizarse y que no represente sólo cumplir nuevas obligaciones. Se busca que la formalización se convierta en una ruta gradual para que los negocios crezcan y logren consolidarse. Para lograr el objetivo, De la Torre solicitó diversas reuniones técnicas con la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard; con el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y con la Secretaría del Trabajo, de Marath Bolaños, para construir el instrumento jurídico y diseñar un programa piloto territorial.