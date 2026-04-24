El contador / 24 de abril de 2026

1. Kyndryl México, que dirige Carlos Marcel, recibió el premio Google Cloud Partner of the Year 2026. El galardón reconoce que la empresa ha impulsado en el país el ecosistema de Google Cloud, dirigida por Thomas Kurian, y ayudado a varias compañías a acelerar su transformación digital y modernizar sus cargas de trabajo con el cómputo en la nube. Por ejemplo, apoyó a Grupo Pavisa, de Luis Rodríguez, a modernizar su infraestructura de tecnologías de la información. La colaboración de Kyndryl México con Google Cloud se fortaleció durante 2025 al integrar nuevas soluciones de infraestructura, datos e IA que beneficiaron a empresas de sectores como finanzas, telecomunicaciones y comercio.

2. En lo sustentable, la banca avanza. A partir de este mes, Banco Santander México, encabezado por Felipe García Ascencio, dejará de utilizar PVC en la fabricación de sus tarjetas de débito, lo sustituirá por materiales de última generación totalmente libres de componentes tóxicos. Con el respaldo tecnológico de la firma Thales, dirigida en México por Analicia García, migrará hacia el uso de PETG 100% reciclado, un polímero libre de cloro que destaca por su durabilidad y, sobre todo, por su baja huella ambiental. Actualmente, más de 90% de las tarjetas bancarias en el mundo se fabrican con PVC, un material cuya disposición final representa un reto ecológico debido a la liberación de sustancias nocivas.

3. Ya con el visto bueno de la Federación Mexicana de Futbol, de Mikel Arriola, Grupo PRODI avanza en la compra del Atlas FC, operación que todavía deberá completar el trámite en la Comisión Nacional Antimonopolio, que lleva Andrea Marván, pero que en la industria ya se da por bien encaminada. No es un jugador nuevo, suma años gestionando proyectos deportivos, como los Pericos de Puebla y la Gira Profesional Mexicana de Golf y llega con estructura, capital y un plan de largo plazo que apunta a profesionalizar el club. El área clave para la afición será la deportiva, donde Gerardo Casanova Morales tendrá la tarea de alinear estrategia y resultados. La expectativa es alta en Guadalajara, Jalisco.

4. En Puebla, cuyo turismo está a cargo de Carla Lopez-Malo Villalón, esperan la llegada de un millón 800 mil turistas y una derrama de más de mil 500 millones de pesos por la Feria de Puebla 2026, que comenzó desde este 23 de abril y que culminará el 10 de mayo. El evento, que se realizará en la zona de Los Fuertes, tendrá como invitado el estado de Quintana Roo, que gobierna Mara Lezama. La feria contará con presentaciones artísticas y culturales, gastronomía y artesanía. A propósito, Puebla andará muy activa, pues la próxima semana recibirá la estafeta para ser sede del Tianguis Turístico en 2027 y pronto la Secretaría de Turismo, de Josefina Rodríguez, le entregará distintivos de turismo comunitario.