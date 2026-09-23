El contador / 23 de septiembre de 2026

1. Para Walmart, que en México encabeza Cristian Barrientos, hay que impulsar nuevas formas de conectar la publicidad con el comportamiento real de compra. En esa evolución, Walmart Connect, que dirige Gerardo Adame, mostró sus principales apuestas durante la quinta edición del Walmart Connect Experience. El plan es usar los datos de comportamiento de compra para ayudar a las marcas a anticipar necesidades y entender mejor al consumidor. Entre las novedades hay herramientas para saber si una campaña genera ventas y su impacto en la percepción y preferencias. Además, hay soluciones que conectan publicidad en Facebook, Instagram y TikTok con compras posteriores en canales físicos y digitales.

2. La industria ferroviaria, representada por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), que dirige Paulina Téllez, analiza las modificaciones a la Ley Federal de Derechos incluidas en el Paquete Económico 2027. El sector ha invertido más de 16 mil millones de dólares en 28 años y destina alrededor de 100% de su utilidad neta a Capex. Ante los cambios propuestos, la AMF busca dialogar con las autoridades para preservar la competitividad y mantener las inversiones. El tema llegará a la mesa del secretario de Hacienda, Edgar Amador, pues la asociación plantea mecanismos que permitan fortalecer la recaudación sin afectar la planeación financiera de una industria clave para el país.

3. El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) que encabeza Elizabeth Sosa, logró que un pequeño operador lograra acceso a los estímulos fiscales para los llamados operadores de proximidad, con apoyo de la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard. La dependencia no dio nombres, pero aseguró que acompañó a esta pequeña empresa que obtuvo una deducción inmediata de hasta 86% en bienes nuevos de activo fijo para su proyecto de despliegue de infraestructura, tras haber recibido la Constancia de Cumplimiento de parte del Comité de Evaluación, quien acordó el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de los estímulos fiscales al amparo del Plan México.

4. El líder del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, participó en la constitución del Consejo Nacional Social Económico y Ambiental (Concea) impulsado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que preside Juan José Sierra. Éste es un nuevo espacio para fortalecer el diálogo y construir acuerdos con los líderes sindicales. Los empresarios consideran que sindicatos y empresarios “son un binomio que hace fuerte a México”; además, las alianzas generan confianza y con ello se fortalece la inversión y se crean oportunidades para los mexicanos. El Concea nace como un esfuerzo de todos; “su fortaleza estará en la participación y la capacidad de construir juntos”, dicen.