El contador / 23 de octubre de 2026

1. Ante un escenario económico de cautela, Gentera, dirigido por Enrique Majós, reportó una utilidad neta de 2 mil 342 millones de pesos al tercer trimestre de 2026, un incremento anual de 8.6 por ciento. La institución financiera consolidó una cartera de crédito de 95 mil 220 millones de pesos y alcanzó un máximo histórico de 6.87 millones de clientes activos en México y Perú. No obstante, el repunte del Índice de Morosidad, que pasó de 3.43% a 4.57%, obliga a adoptar prudencia en la dispersión de créditos. Esta estrategia financiera asegura la estabilidad institucional ante todo el riesgo de impago, frena la expansión agresiva y protege el valor patrimonial hasta estabilizar la calidad de los portafolios crediticios.

2. La empresa que quiere fortalecer su presencia en México es Axelera AI, dirigida por Fabrizio del Maffeo, que ofrece semiconductores para inteligencia artificial. La europea ve potencial en el país porque hay una base industrial, talento en ingeniería e industrias que requieren esta tecnología. El plan de Axelera AI es establecer una presencia comercial y técnica local; fortalecer las alianzas con integradores y desarrolladores tecnológicos mexicanos, así como apoyar iniciativas para el desarrollo de talento local. También explora oportunidades de colaboración con instituciones públicas, centros de investigación y socios de la industria en aplicaciones prácticas de IA para resolver necesidades locales.

3. Quien está buscando dar una nueva identidad institucional al Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones es Luis Díaz, presidente de ese organismo, a modo fortalecer la articulación del sector y ampliar su capacidad de representación ante autoridades, empresas y organismos estratégicos. El directivo plantea una nueva etapa centrada en conectar asociaciones, empresas, destinos, instituciones y profesionales para impulsar negocios, inversión y desarrollo regional. Fortalecerá su estructura de representación, en la actualidad reúne a 17 asociaciones con la incorporación de Vive Puebla. También sumó a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Chiapas como nuevo Destination Partner.

4. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que preside José Antonio García, se reunió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández. El objetivo fue establecer una alianza para difundir, a través de la radio y la televisión, la labor que realiza la auditoría y acercar a la ciudadanía información clara sobre su función en la fiscalización y la transparencia. La cámara busca mantener un trabajo conjunto con autoridades para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, por lo que la CIRT también sostuvo un encuentro con Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral, para fortalecer la colaboración institucional y compartir la visión del sector.