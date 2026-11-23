1. Alejandro Malagón, líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), tiene todo listo para celebrar la Reunión Anual de Industriales (RAI), este lunes y martes en la CDMX. Entre los principales ejes temáticos del evento se encuentran la geopolítica, inversión, transformación digital, innovación industrial, tecnologías disruptivas, regulación, medio ambiente, energía, infraestructura, Plan México y alianzas público-privadas. Se prevé la asistencia de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González y de Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; así como especialistas y autoridades de la capital del país.

2. El año no se acaba hasta que se acaba y prueba de ello es Fibra Storage, que preside Jaime Isita, pues anunció la compra de un terreno en la Colonia Escandón, justo sobre el Viaducto Miguel Alemán, por 76 millones de pesos. El fideicomiso de bienes raíces especializados en desarrollo y arrendamiento de minibodegas en México cerró la operación el 17 de noviembre, y este tipo de compras demuestran que su plan es seguir desarrollando espacios donde los usuarios puedan guardar desde muebles que no caben en sus casas, hasta mercancías esenciales para sus negocios. La empresa cuenta con 40 sucursales en operación, con más de 15 mil bodegas que van desde 2 hasta 400 metros cuadrados.

3. Quien estará en Tampico es Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. Ahí, encabezará el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, evento que se realizará en el marco del 25 aniversario de ese programa. Rodríguez dará a conocer una nueva estrategia de Pueblos Mágicos y definirá si habrá nuevos nombramientos. Además, señalará cómo se evaluará a las localidades con esta distinción y cómo se pueden fortalecer. Los Pueblos Mágicos han logrado diversificar el producto que México ofrece fuera de sol y playa. Durante el encuentro se espera la presencia de 15 mil visitantes por día, 10 mil citas de negocio y networking y una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos.

4. Un mes ha pasado desde que inició la licitación de espectro radioeléctrico que realiza la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que dirige Norma Solano. Aún no se sabe el avance del proceso pues, según el regulador, hacer pública la información iría en contra de la ley. Una fecha clave es el 10 de diciembre, cuando el regulador tendría que publicar los polígonos contemplados para la puesta a disposición de espectro a las empresas interesadas. Sin embargo, no se sabe si hubo interés por parte de alguna compañía en participar, considerando que quienes tienen recursos y experiencia, como son Telcel, que dirige Daniel Hajj, o AT&T, que encabeza Mónica Aspe, no pudieron ser parte de la licitación.