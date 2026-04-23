El contador / 23 de abril de 2026

1. Bien inició el año Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, pues en el primer trimestre sus ingresos avanzaron 7.0% debido al dinamismo en sus diferentes vertientes de negocio. La actividad de financiamiento, por ejemplo, registró un aumento de 84%, al alcanzar 230 mil millones de pesos, que ahora servirán para impulsar planes en empresas de la talla de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez; o de Bimbo, de Daniel Servitje. Además, se registró el listado de Fibra Park Life, de Cayetano Jiménez, la primera fibra enfocada en la vivienda en renta. Aunque los siguientes trimestres serán retadores, la Bolsa tiene una estrategia de evolución para mantener el buen desempeño.

2. Para Kaspersky, empresa de ciberseguridad que encabeza Claudio Martinelli, México es un mercado clave, por lo que nombró a Diego Cortés como general manager para el país, donde estará a cargo del desarrollo e implementación de las estrategias comerciales de la compañía y de la coordinación de los planes dirigidos a socios y clientes. El egresado de la Facultad de Economía de la UNAM ha trabajado en empresas como Tata Consultancy Services, Deutsche Telekom, DXC Technology e IBM, donde encabezó equipos de ventas y ahora tendrá que demostrar que su experiencia liderando equipos, generando negocios e implementando programas de transformación digital posicionarán la empresa.

3. Desde el Ejecutivo federal se espera que la mayoría de los gasolineros se sumen al tope de precios del diésel a 28 pesos por litro. Sin embargo, el sector, que en su mayoría es representado por la Onexpo, de Enrique Félix Robelo, también pusieron condiciones y una de ellas es el dejar de exhibir a las estaciones que, por algunas razones, principalmente de rentabilidad, no pueden adherirse a este programa; es decir, buscan evitar que la Profeco, de César Escalante, cuelgue mantas que los señalen como negocios careros. Para el CEO de FullGas, Sebastián Figueroa, esta práctica humilla a los empresarios y afecta el ambiente de cooperación que debe prevalecer entre gobierno y privados.

4. La apuesta por la diversificación comercial no se detiene para el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, quien sostuvo una reunión con representantes del sector privado que participan en el APEC Business Advisory Council, junto con el embajador Sergio Ley López, quien representó a Eduardo Pedrosa, director ejecutivo de la Secretaría del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El encuentro permitió intercambios para fortalecer la cooperación económica, promover condiciones de certidumbre y consolidar a México como un socio estratégico en la región. APEC es el principal mecanismo de integración económica entre 21 países de la región del Pacífico.