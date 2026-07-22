El contador / 22 de julio de 2026

1. Liverpool, presidida por Graciano F. Guichard y dirigido por Enrique Güijosa H., se alió con Gicsa, Acosta Verde, DMI, Aryba y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios para establecer acuerdos con el fin de manipular los precios en las rentas de sus locales comerciales durante la pandemia de covid-19, lo cual generó un repunte especulativo en las ganancias de su negocio inmobiliario, bajo la responsabilidad de Nicole Van Lathem. Por ello, finalmente el grupo fue sancionado por la Comisión Nacional Antimonopolio, que preside Andrea Marván, al fijar descuentos máximos discrecionales entre los inquilinos de sus plazas y generarles daños estimados en 404 millones de pesos.

2. Databricks, cofundada y dirigida por Ali Ghodsi, logró una ronda de financiamiento con una valuación de 188 mil millones de dólares, cuyo cierre está previsto para finales de este verano. La tecnológica firmó una hoja de términos para esta ronda y prevé la participación de inversionistas. El nuevo capital será usado para acelerar su estrategia de inteligencia artificial, enfocándose en reforzar su solución de administración Unity AI Gateway, su base datos diseñada para agentes Lakebase y su asistente Genie. Además de impulsar su portafolio, también espera que este capital apoye a futuras adquisiciones en el ámbito de la inteligencia artificial y fortalezca sus iniciativas de investigación.

3. Con una inversión por 2 mil millones de pesos a tres años, Banco Base acelera su transformación tecnológica. La institución regiomontana, liderada por Julio Escandón, busca la modernización y digitalización integral de sus plataformas frente a la irrupción de nuevos competidores en el mercado mexicano. Durante el primer semestre del año, la entidad financiera ejerció poco más de 240 millones de pesos, con la meta clara de alcanzar una inyección de entre 500 y 600 millones al cierre de este periodo. Estos recursos se reflejan de forma directa en materia tecnológica y en la adopción de funcionalidades avanzadas, tales como los activos digitales, lo que consolida su infraestructura.

4. La Secretaría de Turismo, al mando de Josefina Rodríguez, logró una atención a 8 mil 515 visitantes nacionales e internacionales en los Quioscos México ContiGO, que se pusieron para dar orientación turística durante el Mundial 2026 en las tres sedes, como fueron Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entre las naciones atendidas estuvieron Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Sudáfrica, Colombia, Uruguay, Paraguay, Alemania, Argentina, España, Puerto Rico y Corea. Se sabe que el quiosco con mayor demanda fue el de Nuevo León, con 45% de los atendidos, 32% se acercaron al de Ciudad de México y 23% al de Jalisco. Por su parte, los Ángeles Verdes atendieron a 61 mil visitantes en las carreteras del país.