El contador / 21 de mayo de 2026

1. Todo está listo para la firma del nuevo Acuerdo Global México-Unión Europea y en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, que preside Sergio E. Contreras, sostendrán hoy una Cumbre Empresarial que contará con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del Comisario Europeo para el Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, así como representantes del sector público y privado, quienes analizarán las oportunidades de negocio e inversión derivadas de la modernización del tratado comercial; los sectores agroalimentario y el manufacturero son los que verán los primeros beneficios de este acuerdo modernizado.

2. El Consejo Coordinador Empresarial de La Laguna, que preside José Piña Álvarez, realizará el Summit Empresarial Economía y Negocios Laguna 2026, el 27 y 28 de mayo en Lerdo, Torreón y Gómez Palacio, los tres municipios más grandes de La Laguna. El evento busca enviar un mensaje de unidad de esta región que ha sabido capitalizar su ubicación estratégica ante las oportunidades que ofrece el T-MEC. El encuentro reunirá a empresarios, autoridades y especialistas en economía, tecnología y nearshoring. Participarán figuras como Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y Fernando Miranda, de Amazon Web Services. Altagracia Gómez cerrará el evento en Gómez Palacio.

3. Dell Technologies, que en México encabeza Juan Francisco Aguilar, encargó a IDC un reporte sobre inteligencia artificial en los gobiernos, el cual indica que la IA agéntica podría acelerar la adopción tecnológica en el sector público, con 71% de líderes gubernamentales a nivel global que lo consideran así. En Latinoamérica, 53% de los encuestados identifica la seguridad nacional y la resiliencia de la infraestructura crítica como uno de los principales beneficios de su implementación, 44% señala la reducción de la dependencia de proveedores extranjeros como un incentivo clave y 75% considera la falta de profesionales locales calificados y la dificultad para contratar especialistas en ciberseguridad.

4. Los usuarios de telefonía celular de operadores móviles virtuales no superan 20% en cuanto a su vinculación al registro de líneas móviles, al menos esa cifra revela la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales A.C., que preside Mony de Swaan. Este dato indica que una gran cantidad de usuarios de prepago que usan servicios en zonas alejadas o rurales del país no han realizado la vinculación de su línea como lo mandata la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano. Aunque De Swaan reconoce que un registro que vincule dispositivos con usuarios es vital para la seguridad de todos, pide a la autoridad que sea autocrítica y reconozca que el proceso no está funcionando.