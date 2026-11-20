1. Para democratizar el acceso al mercado financiero, Banamex, dirigido Edgardo del Rincón, puso en marcha Inversiones Digitales Banamex, una plataforma en su aplicación móvil que unifica ahorro, inversión automatizada y planeación patrimonial. La oferta integra pagarés, fondos de BlackRock, retiro vía afore, además de acciones y los ETF para clientes elegibles. La iniciativa integra herramientas digitales con la asesoría de sus mil 257 sucursales para facilitar decisiones financieras ante el potencial de nuevos inversionistas y quienes buscan diversificar su capital, lo que consolida una estrategia híbrida de acompañamiento y educación financiera.

2. La firma que avanza con paso firme en electromovilidad es Luuna, encabezada por Carlos Daniel Salinas, al incorporar la primera flota en México del modelo Cargo Van V9 de BYD Trucks, firma comercialmente dirigida por Óscar Zubiría. La empresa famosa por sus colchones sumó 10 unidades 100% eléctricas a su logística de última milla, con una inversión cercana a 17 millones de pesos en vehículos y 2 millones de pesos adicionales en estaciones de recarga. El plan de la también fabricante de almohadas es que sus operaciones sean cada vez más sustentables. Con esto, BYD Trucks también da un paso relevante en su estrategia de penetración en las flotas corporativas mexicanas.

3. Ternium, de Máximo Vedoya, está lista para arrancar el siguiente año con nuevos procesos de producción. Se trata de su nueva planta acerera de Pesquería, en Nuevo León, para la cual ha ejercido inversiones por más de dos mil 600 millones de dólares, diseñada para producir planchón de acero y, con ello, cubrir la demanda local y de exportación a fin de sustituir las importaciones de China. La empresa presumió los avances de su nuevo complejo, que formará parte de su centro industrial, así como otros proyectos para los que también ha destinado un importante capital. Aunque el entorno para el sector del acero ha sido difícil, principalmente por el tema de los aranceles, la empresa mantiene sus planes de expansión.

4. Francisco Fabila, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, participó en RailTrends 2026 con un llamado a preservar el T-MEC y agilizar los cruces fronterizos para fortalecer la competitividad norteamericana. El líder del organismo compartió un panel con Chuck Baker, presidente de la Asociación Estadunidense de Ferrocarriles de Líneas Cortas y Regionales; Eric Harvey, presidente y director de la Asociación Ferroviaria Canadiense, e Ian Jefferies, presidente y director de la Asociación de Ferrocarriles Americanos, quienes sostuvieron que reglas comerciales previsibles, certidumbre regulatoria y estabilidad laboral son esenciales para atraer inversiones y sostener cadenas productivas.