El Contador / 2 de septiembre de 2026

1. Grupo Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, presentó el estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México. El análisis tomó como referencia los destinos de Ciudad de México, Cancún y Puerto Vallarta, por su alta densidad de turistas. Entre los principales hallazgos se detectó que el sector turismo, que encabeza Josefina Rodríguez, puede ser aprovechado por las redes de trata debido a su alta movilidad, afluencia constante e informalidad laboral. Además, los puntos ciegos de la cadena turística como hoteles, aeropuertos, restaurantes, entre otros, pueden ser espacios donde pueden presentarse casos. Así como que hay falta de capacitación sobre el tema.

2. IQSEC, fundada por Israel Quiroz, cumplió 19 años y espera impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la ciberseguridad, la identidad digital y la confianza en el ecosistema digital local. Esta empresa 100% mexicana se ha enfocado en la ciberseguridad desde sus inicios, primero se encargó de proteger sistemas e infraestructura y, actualmente, tiene soluciones de protección de identidades, operaciones e información crítica, así como continuidad de servicios digitales. Además, cuenta con un área de innovación que le permite tanto desarrollar tecnología propia como ver tendencias y nuevas técnicas de ataque. Entre los retos que ha identificado IQSEC destaca la generación de talento en ciberseguridad.

3. Todavía no damos el Grito de Independencia y los autoservicios ya ofrecen pan de muerto. Entre las compañías más enfocadas a ganar consumidores gracias a este producto se encuentra Soriana, de Ricardo Martín Bringas. Para la cadena, este producto dejó de ser exclusivo de Día de Muertos y comienza a formar parte de los hábitos de compra desde finales de agosto, por lo cual adelantó el inicio de la temporada. Aunque el pan de muerto favorito sigue siendo el tradicional, a los mexicanos les gusta la variedad, lo que ha resultado atractivo para diferentes marcas, pues ya existe pan de muerto con galletas Oreo, Bubulubu y hasta Panditas, sellos pertenecientes a Mondelez, que lleva Carlos Veraza.

4. Representantes del sector privado no podían faltar al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se vio departiendo por los pasillos del Palacio Nacional al líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, al representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre, y al encargado de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón. Y es que, además de mantener diálogo constructivo con el Ejecutivo, a los empresarios les interesa avanzar en las facilidades para la apertura de mayores empresas, lo cual es fundamental para potenciar la inversión.