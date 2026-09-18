El Contador / 18 de septiembre de 2026

1. Unilever México, liderada por Mildred Villegas, cumple 60 años de operación de su planta de alimentos en Lerma, Estado de México, que tiene una capacidad anual que supera las 100 mil toneladas de más de 250 productos, entre los que destacan los cubos Knorr, de los cuáles se producen más 11 mil por minuto, y que está presente en nueve de cada 10 hogares mexicanos. Esta planta representa el compromiso de sustentabilidad de la compañía que opera bajo una reducción de casi 90% en el uso de agua y una caída de emisiones de Co2 cercana a 80 por ciento. Además, Lerma genera un impacto significativo en el Estado de México, que gobierna Delfina Gómez, en materia de empleo y cadenas de valor.

2. Oracle Next Education, dirigido por Amanda Gelumbauskas, abrió una nueva convocatoria en México llamada One aI for Business que está enfocada en apoyar a los profesionales y estudiantes que quieren aplicar la inteligencia artificial en distintas áreas de negocio. Este programa gratuito en línea, cuya inscripción cierra el 5 de octubre, tendrá una duración de 10 semanas y enseñará sobre diversas herramientas para incorporar la inteligencia artificial en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones y ventas. La convocatoria de One aI for Business está dirigida a mayores de 18 años, sin necesidad de tener conocimiento en tecnología y con una oportunidad laboral futura.

3. Si algo distingue a Jorge Goytortúa, director del Cross Border Xpress, es su trabajo en el sector aeronáutico. Por ello es que en el marco de la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia, el Consulado General de México en San Diego le entregó el Premio al Mexicano Distinguido de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Roberto Velasco Álvarez; por su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y México. Bajo el liderazgo de Goytortúa, el Cross Border Xpress se ha consolidado como un punto estratégico para la movilidad transfronteriza, al superar 30 millones de cruces desde el inicio de sus operaciones en 2015 y atender a más de cuatro millones de usuarios al año.

4. La empresa 5M2, de Edgar Farah, y su socio Lyft Urban Solutions, dirigida por Michael Brous, enfrentan el reto de expandir el sistema Ecobici, cuyo contrato recién obtuvieron por parte del gobierno de la CDMX. Una inversión de mil millones de pesos desde 2022 y la tecnología que se aplica, seguramente le permitirá seguir avanzando. En cuatro años se duplicaron los viajes en bicicleta de 10 a 22 millones en números redondos y ahora se plantea llevar la flota de 9 mil 300 a 15 mil unidades y, con ello, ampliar la cobertura. A pesar de que con 40 mil bicicletas Nueva York registra 47 millones de viajes anuales, en la capital mexicana se realiza la mitad de ese uso con mucho menos unidades disponibles.