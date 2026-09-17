El Contador / 17 de septiembre de 2026

1. FEMSA, que encabeza José Antonio Fernández Carbajal, acumulará 840 millones de dólares en recompras de sus American Depositary Shares, listados en Estados Unidos. Apenas, la empresa acordó la recompra acelerada de acciones con una institución financiera de ese país, por hasta 280 millones de dólares. Esto significa que el corporativo está utilizando su dinero para comprar sus propias acciones en el mercado y retirarlas o reasignarlas, estrategia financiera para devolver capital a sus accionistas y aumentar su valor. Además, la firma detrás de Oxxo y KOF, podría desinvertir 19% que tiene en Imperial Dade tras la fusión con BradyPlus durante el primer trimestre del año.

2. Skandia México ratificó su solidez financiera luego de que Fitch Ratings elevara su calificación nacional de A+(mex) a AA-(mex), con perspectiva estable. Esta mejoría reconoce la evolución de su perfil de negocio y su posición competitiva, que integra capacidades de ahorro, inversión y protección financiera. Para Julio Méndez, CEO de Skandia México, “el movimiento confirma el avance de una estrategia enfocada en crecer con disciplina y visión de largo plazo”. Skandia proyecta un crecimiento en activos de 14% en todo el negocio. Este dinamismo responde a la innovación en su oferta integral y a la confianza depositada por sus clientes en la gestión de sus activos de patrimonio y protección financiera.

3. La cartera vencida que arrastra el Infonavit desde tiempos inmemoriales, se redujo en este sexenio. Las cifras muestran que, en 2024, el saldo total de la cartera que presentaba morosidad o se daba ya por perdida era de 29%, mientras que, para agosto de este año este indicador se redujo a 27%, derivado de una estrategia de reestructuración hipotecaria delineada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum al director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, mediante el programa solución integral, diseñado para mejorar las condiciones financieras de los créditos más antiguos y que se volvieron imposibles de pagar. Este tipo de medidas también buscan fortalecer al organismo.

4. Con el objetivo de entender las políticas para simplificar trámites del IMSS y de la Secretaría del Trabajo en materia de inscripción de trabajadores y el pago de contribuciones de ISR y cuotas de seguridad, el líder de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón Barragán, y el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rafael Torre, sostuvieron una reunión con el director general del instituto, Zoé Robledo, quien detalló el conjunto de medidas para agilizar los trámites para microempresas. Y es que, a partir de ahora, se podrá realizar el registro digital con la captura de sólo 14 campos adicionales a la e.firma del SAT; previamente tenían que llenarse 80 campos.