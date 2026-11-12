El contador / 11 de noviembre de 2026

1. La competitividad de una región depende de su capacidad para ofrecer condiciones que atraigan nuevas industrias. En Sonora, la disponibilidad de energía y la conexión con otros mercados forman parte de los factores. En esa perspectiva se inscribe Amigo LNG, proyecto liderado por LNG Alliance, que encabeza Muthu Chezhian, con una inversión prevista de 6 mil 800 millones de dólares para desarrollar una terminal de gas natural licuado en Guaymas. Su capacidad de almacenamiento, estimada en 822 mil metros cúbicos, y su ubicación en el Pacífico abren amplias posibilidades para mejorar la infraestructura energética y expandir el intercambio comercial con Asia.

2. En esta semana y en el marco de los 50 años de la Canami se realizó el Foro Nacional del Maíz Industrializado 2026 donde se analizó la situación de los mercados, la regulación, la economía circular y la innovación en semillas. Con la presencia de líderes del sector, la secretaria de Agricultura, Columba López, identificó a Gruma, a través de Maseca, que preside Juan Antonio González Moreno, como la única empresa que ha comenzado a realizar las compras de maíz nacional contempladas en los compromisos mencionados durante ese foro. La funcionaria insistió en que aumentar la adquisición de grano mexicano permitiría fortalecer los ingresos de los agricultores y reducir la dependencia alimentaria.

3. El avance de la inteligencia artificial y la automatización exige perfiles técnicos que México no puede darse el lujo de desperdiciar, y eso lo sabe la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que encabeza María Ariza. Aunque las mujeres representan 54% de la matrícula universitaria, sólo una de cada tres cursa carreras STEM y apenas 24% está en tecnologías de la información. Para revertir este rezago, BIVA y Movimiento STEM+, que encabeza Grace Rojas, lanzaron el Protocolo Universitario: Compromiso Mujeres, buscando vincular a las estudiantes con el sector mediante mentorías y capacitación. Cerrar esta brecha es clave: las egresadas enfrentan una brecha salarial de 15% frente a los hombres.

4. Diversas cámaras empresariales preparan un pacto contra la extorsión y la corrupción. Entre ellos, la Canacintra, que lidera María de Lourdes Medina; la Concanaco Servytur, de Octavio de la Torre, y la Canacar, que dirige Augusto Ramos Melo, firmarán el compromiso nacional Revolución de las conciencias: todos contra la extorsión y la corrupción, en Baja California, en el marco de la Cumbre Empresarial, que se llevará a cabo el 20 de noviembre próximo con la participación de distintas localidades del país mediante una transmisión nacional para ampliar la colaboración con autoridades y ciudadanía, prevenir la extorsión, promover la denuncia anónima y combatir la corrupción.