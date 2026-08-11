El contador / 11 de agosto de 2026

1. Para la industria logística no es suficiente con observar la operación, es necesario contar con tecnología capaz de intervenir ante una incidencia y ejecutar su resolución. Un estudio de SimpliRoute, cuyo CEO es Álvaro Echeverría, encontró que 58% de las empresas en América Latina asegura que la visibilidad en tiempo real es una de sus prioridades, para lo que existen suites de IA nativa para la automatización y conectar la planificación, la ejecución y la resolución de incidencias en una sola plataforma. Ahora, el reto es que operadores del transporte logístico, industria que forma parte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que preside Augusto Ramos, aprendan a usar estas tecnologías.

2.Google.org, cuya gerente para América Latina es Verónica Gebhardt, destinó 28 millones de pesos a Fundes, dirigido en México por Elfid Torres, para impulsar la iniciativa Mi CompañIA. Se trata de un proyecto para ofrecer acceso a la inteligencia artificial a las pymes mexicanas a través de rutas de aprendizaje personalizadas y herramientas prácticas de manera gratuita. Esto porque se ha demostrado que dicha tecnología puede ayudar a estas empresas a alcanzar mayor potencial. Además, la tecnológica y el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por José Medina Mora, establecieron una alianza para promover la activación gratuita de los Perfiles de Empresa de Google entre los comercios locales.

3. Niagara Bottling México, que dirige Miguel Ángel Flores, Grupo Modelo, Herdez y el Centro Regional de Seguridad Hídrica, con la colaboración de la Unesco y la UNAM, impulsan InnoDrop, incubadora enfocada en desarrollar talento e innovación para enfrentar los retos hídricos del país. La iniciativa busca proyectos de estudiantes universitarios y startups en cuatro frentes: ecosistemas sanos, comunidades resilientes, producción agrícola eficiente y procesos industriales circulares, ante el contexto de que más de siete millones de mexicanos carecen de agua entubada dentro de sus hogares, de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 de Conagua, que lleva Efraín Morales.

4. La industria del reciclaje facilita el desarrollo de empaques compatibles con la infraestructura actual, al tiempo de prepararse para retos regulatorios. Por ello, la Association of Plastic Recyclers, que preside Steve Alexander, lanzó la APR Design Assessment Tool, desarrollada con Recyda para evaluar el potencial de reciclaje de los envases plásticos. La herramienta automatiza la evaluación de los empaques con base en la APR Design Guide for Plastics Recyclability, referente técnico utilizado desde hace más de tres décadas. Esto es importante porque cada decisión sobre la forma y composición del empaque influye en la posibilidad de recuperar ese material y reincorporarlo a nuevos procesos productivos.