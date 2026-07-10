El contador / 10 de julio de 2026

1. La japonesa Kumon, que en México preside Luis Chiba Ramayoni, ya opera 490 centros con más de 40 mil alumnos en nuestro territorio y, para afianzar su presencia, lanzó su primera Copa Nacional de Cálculo Mental, un certamen que reunirá a estudiantes de primaria y secundaria del país para medir algo más que rapidez con los números: disciplina, constancia y capacidad de aprender por cuenta propia. En un país donde las matemáticas suelen verse como una materia temida y complicada, el verdadero objetivo es lograr que los participantes descubran que pueden convertirlas en una fortaleza. El certamen tendrá entrenamiento, clasificatorias, semifinales y una final en la Ciudad de México durante agosto.

2. El 26° Foro Nacional de Transporte de Mercancías, que organiza la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), presidida por Alex Theissen, inició con un panel previo a la inauguración, donde Luis Ruiz, director de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), adelantó que ya se cuenta con dos paradores de servicios que atienden a los conductores, uno estará ubicado en Chihuahua y otro en Querétaro, con lo que suman ya 15 paraderos de los 50 espacios con los que planea cerrar la actual administración en 17 tramos carreteros del país. El funcionario destacó que estos paraderos son desarrollados con inversión privada.

3. La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, que lleva Jorge Hernández, y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes celebraron el Día del Agente de Viajes en la Ciudad de México. Aunque este gremio es muy importante para la actividad turística, fueron plantados por la titular del sector, Josefina Rodríguez; en su representación acudió la subsecretaria Nathalie Desplas, a quien, por cierto, le pidieron que le diera el mensaje de que conviva con los agentes. En el evento también se habló de los retos que enfrenta el sector en la materia con la baja en llegada de turistas aéreos, así como otros problemas, por ejemplo, los que dejó Magnicharters, propiedad de Luis Bojórquez Maza.

4. Laboratoria, que tiene como directora en México a Úrsula Quijano, quiere reducir la incertidumbre y el desplazamiento tecnológico que enfrentan las mujeres en el mercado laboral actual, por eso, lanzó en el país la iniciativa llamada Activa tu carrera. Se trata de un programa de seis semanas de aprendizaje intensivo, en el que 86% de las participantes ingresa becada y las cuotas de recuperación cobradas al finalizar se reinvierten en su totalidad para impulsar el aprendizaje de las futuras generaciones de mujeres. Además, las participantes pueden encontrar trabajo al finalizar porque Laboratoria tiene una red de más de mil 500 empresas en América Latina. Se pueden postular en línea hasta el 12 de julio.