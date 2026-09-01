El contador / 1 de septiembre de 2026

1. Bait, que dirige Gabriel Cejudo, es un operador móvil virtual de Walmart, que lleva Cristian Barrientos, y que ha logrado competir directamente con los grandes operadores como Telcel, que encabeza Daniel Hajj, y AT&T México, cuya CEO es Mónica Aspe. La marca es utilizada por 26.8 millones de usuarios, pues es posible comprar y recargar un chip en sus 3 mil 351 tiendas; sin embargo, Bait fue más allá y ahora es posible recargar el saldo en las 24 mil 708 tiendas Oxxo, que dirige Carlos Arroyo en México, con lo cual ha ampliado su alcance, para lo cual, a diferencia de las grandes empresas del sector, no ha invertido en infraestructura, como torres, antenas ni en espectro.

2. En un mes, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que preside Augusto Ramos, realizará su convención nacional que cada año reúne a los principales actores de la industria. Pero en esta edición sobresale la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá la oportunidad de escuchar las necesidades del sector, que principalmente se relacionan con el tema de seguridad, en el cual la cámara avanza a través de convenios como el que firmó con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, que preside Luis Villatoro. También se expondrá la necesidad de mejores carreteras y las implicaciones de la digitalización en las operaciones de los transportistas.

3. La Universidad Anáhuac, que tiene como rector a Cipriano Sánchez García, inauguró un Anáhuac Labs para hacer frente a la necesidad de talento calificado. Se trata de un clúster de innovación tecnológica que permitirá a docentes y alumnos colaborar de manera directa en diferentes proyectos que ayuden a resolver desafíos reales de la industria y que impulsen la creación tecnológica. En una etapa inicial, el funcionamiento de Anáhuac Labs se enfocará en tres áreas: el desarrollo de patentes en materiales avanzados, el diseño de robots autónomos capaces de responder a requerimientos complejos de la manufactura y, en tercer lugar, ingeniería química y simulación de procesos.

4. Guanajuato, cuyo sector turismo está a cargo de María Guadalupe Robles, busca actualizar el nombre del Aeropuerto Internacional del Bajío, que es operado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que dirige Raúl Revuelta. Recientemente, la Comisión Permanente del Senado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jesús Antonio Esteva, para que la terminal aérea se llame Aeropuerto Internacional de Guanajuato José Alfredo Jiménez. El objetivo es rendir homenaje al cantautor, quien inmortalizó a México en sus canciones. Lo anterior, en el marco de los 100 años del natalicio del Hijo del Pueblo en Dolores Hidalgo, donde hay un museo en su nombre.