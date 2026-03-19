El Contador

1. La Copa Mundial de Futbol tendrá un gran impacto en la mayoría de las industrias, principalmente en las de servicios, pues se espera la llegada de más de cinco millones de visitantes. Los niveles de inseguridad no han pasado desapercibidos y es por ello que, desde el Consejo Nacional de la Balística, que preside Gadi Mokotov, esperan una demanda importante de automóviles blindados, pues muchas agencias de viajes que venden paquetes ya incluyen el arrendamiento de vehículos con protección para aquellos visitantes que tienen miedo, pero que buscan asistir al evento. Se suma la preparación de la AMAVE, de Fernando Noriega, quienes compraron más de 68 mil unidades para cubrir los picos de demanda.

2. Hay más cambios en los corporativos mexicanos. Danone anunció el nombramiento de Jacques Ponty como nuevo director general, pues Silvia Dávila decidió retirarse tras una trayectoria de más de siete años al frente de la compañía en Latinoamérica y como directora general en México. Ponty tiene amplia experiencia de liderazgo en China, Marruecos, Francia, Europa del Este y México, su enfoque ha sido ganar terreno en mercados diversos y altamente dinámicos, por lo cual su misión será fortalecer el crecimiento del negocio en México y avanzar en la ejecución de Renew Danone, la estrategia global que busca retomar el crecimiento, pero de manera rentable y sostenible.

3. El Consejo de Administración de América Móvil, que encabeza Carlos Slim Domit, lanzará una serie de propuestas a sus accionistas en su asamblea de abril donde, de paso, aprobarán los estados financieros de la firma que dirige Daniel Hajj para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2025. Además, la propuesta contempla el pago de un dividendo por 0.54 centavos de peso por acción, con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas, pagadero en dos exhibiciones a cada una de las acciones de la serie B representativas del capital social de América Móvil, y el establecimiento de un fondo para la adquisición de acciones propias por 10 mil millones de pesos para usarse entre abril de 2026 y abril de 2027.

4. En un movimiento que busca romper las barreras de entrada al mercado de capitales más importante del mundo, Ualá México, dirigido por Andrés Rodríguez, ha puesto en marcha un servicio de Acciones. Así, a partir de ahora, cualquier usuario en el país podrá adquirir fracciones de empresas tecnológicas y globales como Apple, Amazon o Tesla, con montos que inician en los 20 pesos. De acuerdo con la CNBV, presidida por Ángel Cabrera Mendoza, apenas 4.4% de los mexicanos invierte en algún instrumento financiero. El servicio operará sin costos de apertura, mantenimiento ni comisiones por operación, y los inversores tendrán derecho a recibir dividendos de manera proporcional a su participación.

5. Vientos de unidad se viven en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ahora con José Medina Mora al frente, pues el cambio de presidencia es la oportunidad para que se reincorporen a las filas del Consejo quienes, por voluntad propia, habían salido, como el caso de Octavio de la Torre, líder de la Concanaco Servytur, a quien se le ve entusiasmado por regresar a ocupar la silla que dejó por más de un año. Se espera que también la Canacintra, que dirige María de Lourdes Medina, vuelva a las filas de la máxima cúpula privada. Y es que uno de los objetivos de Medina Mora es incorporar a más empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, que son parte de la columna vertebral del empresariado mexicano.