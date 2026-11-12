Querer ser grande no basta: la lección amarga del colapso de Tigres

Durante más de una década, Tigres fue una de las postales favoritas del futbol mexicano. Cuando la Liga MX quería presumir estabilidad, solvencia y éxito, señalaba hacia San Nicolás de los Garza: una marca poderosa, un estadio lleno cada quince días, una chequera robusta y el respaldo de una multinacional. Sin embargo, bastaron seis meses de malas decisiones en el escritorio para echar todo a la borda y dejar al equipo fuera de la Liguilla en el puesto 15.

Las salidas en cadena de Mauricio Culebro y Gerardo Torrado, sumadas a una gestión presidencial de Carlos Emilio González marcada por el desgaste interno, desataron un efecto dominó. Guido Pizarro prefirió renunciar en la fecha dos antes que dirigir un proyecto sin brújula; Ángel Correa emigró al no encontrar certezas y el cierre de ciclo de André-Pierre Gignac ocurrió en medio de una sequía goleadora alarmante. En ese momento, la “idea millonaria” fue recurrir a Víctor Manuel Vucetich para dirigir el proyecto en cancha y fuera de ella, pese a que El Rey Midas era el histórico rival de la ciudad por su pasado con Monterrey.

Si los Rayados hubieran escrito el guion, quizá no hubiera salido tan perfecto como en realidad sucedió: el declive total de los universitarios. Apenas tres victorias en todo el torneo y un cierre de fase regular tan humillante que, lejos de pelear por el título, obligó a Vucetich a alinear juveniles de emergencia en las últimas jornadas para evitar una multa y pérdida de puntos por incumplir la Regla de Menores. Un club diseñado para comprar figuras internacionales terminó haciendo cuentas con la calculadora de minutos de canteranos. Esos mismos Tigres que durante años se cansaron de levantar la voz exigiendo ser nombrados como un club de trascendencia nacional, que hicieron campañas pensando en cruzar las fronteras de su estado y convertirse en una marca poderosa dentro y fuera del territorio mexicano, hoy más que nunca están lejos de eso.

La mística que algún día sostuvieron la continuidad y el orden institucional se evaporó en un semestre. Ahora, con Vucetich listo para dejar el banquillo al terminar el torneo y con la directiva esperando la guillotina corporativa que, se supone, sucederá el 23 de noviembre —donde incluso suenan perfiles como Santiago Baños, quien hoy lleva la dirección deportiva de otro archirrival: el América—, en el Volcán queda una lección amarga: se tarda diez años en construir un gigante, pero basta medio año de improvisación para volverlo irreconocible. Si Tigres de verdad aspiraba a ser considerado un equipo grande, debió empezar por comportarse como tal en el escritorio.