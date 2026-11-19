Nadie discute la jerarquía de Rafael Márquez como futbolista. Fue nuestro capitán eterno, el referente en Europa, ganador con el Barcelona y el líder indiscutible de una generación. Pero el futbol no se dirige con la memoria y el éxito no se construye de la nada. Es real que su pasado glorioso fue suficiente para abrirle la puerta más importante, la de la Selección Mexicana, pero las credenciales no parecen estar garantizando nada.

Después de seis partidos hay más dudas que respuestas. Con un penoso empate global ante Jamaica, donde sólo los goles de visitante le otorgaron a México el pase a las Semifinales, Rafa comienza a prender las alarmas, a desencantar a la gente y quizá hasta a impacientar a quienes lo eligieron, porque en la cancha quedó exhibida una realidad que muchos prefieren maquillar con el boleto en la mano.

¿Desde cuándo empatar en el global contra el lugar 69 del ranking FIFA es motivo de celebración? México pasó la serie raspando, sobreviviendo a una ida desastrosa en Kingston donde le metieron tres goles antes de reaccionar, y dependiendo en la vuelta de una solitaria anotación de Jesús Corona para no firmar un fracaso monumental en casa.

La designación de Márquez respondió a una apuesta de continuidad y de identidad, un proyecto que la afición compró con ilusión tras el Mundial. Sin embargo, apenas medio año después, ese amor que parecía incondicional entre la tribuna y la Selección vuelve a resquebrajarse.

La curva de aprendizaje que Rafael Márquez está viviendo nos está saliendo carísima. Estamos frente a un entrenador sin experiencia en Primera División, cuyo único roce previo en los banquillos fue una filial juvenil en España antes de sentarse como auxiliar. Hoy, la silla más caliente del futbol mexicano funciona como su laboratorio de ensayo y error, y se nota que es un técnico que todavía está buscando su libreto mientras la competencia oficial ya le exige resultados.

El problema no es que Rafa quiera dirigir a México, sino que los de arriba decidieron saltarse todos los procesos formativos y entregarnos un técnico en construcción para el ciclo rumbo a 2030. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que comenzaremos a tronarnos los dedos muy pronto y, tras uno de los peores inicios de un estratega con el Tricolor, cuesta imaginar que llegará al próximo Mundial.

El futbol de selecciones no es una academia para formar entrenadores ni otorga licencias para aprender sobre la marcha. En marzo se enfrentará a Estados Unidos en las Semifinales; ahí no alcanzarán los goles de visitante ni el peso de su historia como futbolista. Ahí se verá si tenemos un proyecto serio o simplemente estamos en un camino de lágrimas.