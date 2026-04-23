Banamex anunció que, a partir del primero de junio, Manuel Romo dejará la dirección general y, en su lugar, llegará Edgardo Rincón. A quienes lo conocen lo califican como un banquero de la vieja escuela, lo que da gran solidez al proceso de cambio de administración con la llegada de Fernando Chico Pardo y su grupo de accionistas.

Edgardo Rincón es uno de esos hombres que conocen muy bien la operación del banco, sus debilidades y fortalezas, por lo que se le ve como un activo fundamental en la nueva etapa de Banamex. Conoce muy bien la banca de consumo, que se convirtió en uno de los flancos débiles durante el tiempo que fue propiedad de Citi, lo que hizo que Jane Fraser y su equipo lo hicieran a un lado. De ahí pasó a BanBajío, donde formó una muy sólida mancuerna con Carlos de la Cerda, presidente de ese banco, puesto que logró consolidar mucho mejor su enfoque de negocios y rentabilidad.

Por cierto, Iván Lomelí será el reemplazo de Rincón, y fue contratado para que en su momento tomara las riendas de BanBajío, y los tiempos llegaron. Es un banquero joven que también hará una buena mancuerna con De la Cerda, otro buen banquero de cepa como lo ha demostrado.

REMATE DESPEDIDO

Manuel Romo le cuenta a quienes lo quieren escuchar que se dedicará, básicamente, a cuestiones sociales, y el Padre del Análisis Superior lo pone en duda, puesto que es un hombre joven que tiene una gran capacidad de adaptación y está bien cotizado dentro del sistema financiero. Al tiempo.

REMATE HEREDADO

Cuando el presidente era Enrique Peña había un tipo de huachicol que bien podría denominarse artesanal. Grupos de criminales perforaban ductos de Pemex y comercializaban el producto en carreteras, en algunas estaciones de servicio o lo usaban para sus vehículos. Andrés Manuel López Obrador convirtió el problema en algo más grave, junto con Rocío Nahle y Octavio Romero (a quienes “heredó” a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la primera como gobernadora de Veracruz y al segundo lo tiene “becado” en el Infonavit), permitió, en el menos malo de los casos, que se crearan redes de delincuencia organizada con grado de sofisticación.

Por extrañas razones se negó que existiera el ilícito e incluso los voceros, oficiales y oficiosos, del gobierno anterior culparon a los expresidentes Felipe Calderon y Peña, cuando esa forma de práctica floreció con López Obrador. Se crearon entramados de contrabando y simulación fiscal, donde hay involucrados del gobierno anterior.

El tamaño de estas redes delincuenciales quedó claro ayer, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desarticularon una banda que, dicen, tenía la capacidad de distribuir 1.5 millones de litros a la semana en cada una de las regiones.

Uno de los aspectos relevantes es que se desarticuló una red de protección financiera, en la que no sólo creaban facturas falsas o empresas fachada, sino que también se encargaban del blanqueo de recursos a través del sistema financiero, por lo que la CNBV y la UIF, encabezadas, respectivamente, por Ángel Cabrera y Omar Reyes, jugaron un papel fundamental. A los delincuentes no se les debe abrazar y tampoco es suficiente sacar de circulación a los líderes. Es necesario que las acciones de autoridad limiten su poder económico.

REMATE REPETIDO

Son tan reiterados los accidentes/incidentes/derrames de Pemex, dirigido por Víctor Rodríguez, que quienes creen en conspiraciones ya comienzan a susurrar la palabra sabotaje y apuntan hacia las ínsulas de poder que crecieron en el gobierno de López Obrador. De entrada, son muchos incidentes, lo cual apunta a que la empresa se encuentra en una muy mala situación de mantenimiento, alertas y operación. La manera en la que comunican los accidentes sigue siendo lamentable. En el más reciente, en el puerto de Progreso, el gobernador Joaquín Huacho Díaz Mena se presentó ante la opinión pública reconociendo el hecho y que su gobierno, junto con la secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, habían tomado acciones para atender la situación. La posición del gobernador abre una gran distancia con Rocío Nahle. La gobernadora de Veracruz mintió sobre el derrame en el golfo de México.

Por su parte, se debe perder cualquier clase de fe en torno a la comunicación de Pemex mientras esté inmaculado Rodríguez, puesto que este hombre se ha escudado en su relación personal con la presidenta Claudia Sheinbaum y ha hecho creer que le ocultan información.

Suponiendo, sin conceder, que fuera cierto que le ocultan información: ¿por qué permite que sigan los funcionarios que tienen una red de mentiras y ocultamiento en su contra?

REMATE CUESTIONADO

¿Qué está buscando Iván Escalante con su intento de ser notorio?