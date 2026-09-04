Edgar Amador está mal evaluado por quienes consideran que el país está en camino de perder el grado de inversión porque las finanzas públicas están fuera de control: se equivocan, está haciendo un gran trabajo, ya que está cumpliendo destacadamente con lo que podría parecer una muy complicada consolidación fiscal, pues, sin hacer una reforma fiscal, tiene que contener el gasto (que durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador se disparó) y estimular el crecimiento de la economía.

Entiende perfectamente que el camino es utilizar las herramientas de la política económica para detonar el crecimiento en coordinación con la iniciativa privada, puesto que él sabe que los ingresos públicos provienen del pago de impuestos que hacen quienes generan empleos.

Muy poco ayudan declaraciones como las del secretario de Educación, Mario Delgado, o de la legisladora morenista Malú Micher, que deambulan entre que los apoyos sociales los entrega la Presidencia o que las contribuciones no provienen de los impuestos que paga la iniciativa privada, sino de una entelequia que hacen llamar austeridad republicana.

Amador está a unos días de presentar el Paquete Económico para el año próximo, del que ya se sabe que no habrá nuevos impuestos y que seguirán con la meta de consolidación fiscal. Un trabajo difícil que se está haciendo bien.

REMATE DESTAPADO

Octavio de la Torre será recordado como presidente de la Concanaco por sus constantes conflictos y su poca capacidad para mejorar las condiciones de las cámaras que representa... Está muy lejos de ser el líder que imaginó que podía ser.

Está borrado del CCE. Dijo que había sido una venganza de Francisco Cervantes, aunque nunca quedó claro por qué. Fue una decisión de la asamblea, en la que mucho tuvo que ver el incumplimiento de acuerdos y lo que otros líderes, como Julio Carranza, entonces presidente de la ABM, consideraron una falta de respeto a los acuerdos de todos.

El lugar de los comerciantes ha sido tomado por el presidente de la Canaco de la CDMX, en buena medida porque Vicente Gutiérrez Camposeco es conocido y reconocido como uno de los líderes de la iniciativa privada con la mayor calidad moral. De la Torre ha visto cómo se desmorona su representatividad como líder de comerciantes. Ha pasado de ser un líder muy condescendiente con el gobierno, especialmente con Andrés Manuel López Obrador, a uno que hace presentaciones que intentan ser críticas y polémicas.

Hace unos días cuestionó el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum de digitalizar la economía. Tal vez creyó que estaba criticando a la ABM, presidida por Emilio Romano, cuando la digitalización de la economía beneficia, precisamente, a los comerciantes.

En esta ocasión, el PAS no se detendrá mucho en esta iniciativa fundamental que están realizando de común acuerdo la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, y el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez.

Sólo dirá que De la Torre se equivoca rotundamente. La intención del gobierno es digitalizar la economía para disminuir costos, aumentar la seguridad en las transacciones y permitir que las empresas micro y pequeñas tengan mayor acceso al sistema financiero.

El estudio de la Concanaco difícilmente podría estar más errado por la intención de llamar la atención o no entender justamente lo que está planteando la iniciativa que busca disminuir el costo de las transacciones.

REMATE AFERRADO

A pesar de que la ley obliga a las cámaras de comercio a pertenecer a esa confederación, la Fecomex, presidida por Iván Pérez, ya tiene prácticamente representación en todo el país entre comerciantes que no se sienten representados por la confederación. Ha llegado el momento de que la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, considere darle a esta federación un carácter similar al de la Concanaco como interlocutor del gobierno.

REMATE DESPRESTIGIADO

Se acusa al presidente de haber usado la tarjeta corporativa para gastos personales. El tema no se resolvió de fondo, puesto que la resolución fue que la asamblea había aprobado los estados financieros. Las dudas sobre la gestión de Octavio de la Torre presentan un nuevo problema. Por ley, son las cámaras locales las que se encargaran de garantizar que las empresas estén afiliadas al SIEM. Sin embargo, la Fecomex reporta que la Concanaco está cobrando por este registro, que no les corresponde.

La denuncia inicia con la emisión de calcomanías del SIEM con el logotipo de la Concanaco y no con el de las cámaras locales. La federación que preside Iván Pérez ya presentó una queja ante la Secretaría de Economía, esperando que la subsecretaria Ximena Escobedo sí haga cumplir con la ley.