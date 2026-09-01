Un tratado, dos caminos

Mientras que Canadá ha optado por un esquema de confrontación en contra de la administración de Donald Trump, México ha buscado alineación con Estados Unidos. En días pasados, Mark Carney suspendió las negociaciones técnicas del T-MEC con EU y, de hecho, señaló que estaban en modo de guerra comercial.

En los hechos, señalaron que irían arancel por arancel contra Estados Unidos, advirtiendo a su población que deberán aguantar sacrificios, puesto que Trump insistía en poner límites al comercio de Canadá con el resto del mundo, particularmente con China y algunas naciones asiáticas, que son utilizadas como puente para entrar a Estados Unidos.

La posición del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es diametralmente diferente. El equipo negociador de la Secretaría de Economía, encabezado por Marcelo Ebrard, podría definirse por lo siguiente:

Primero. Los principios del libre comercio han cambiado, puesto que se avanza hacia un modelo que tiende hacia la regionalización y en el que no únicamente importa el precio, sino la seguridad en el suministro, así como las relaciones políticas de otra índole.

Segundo. Las exportaciones de México a Estados Unidos son fundamentales para el crecimiento del país y, por lo tanto, no es negociable la pérdida del T-MEC, por lo que México se alinea más y más con el sostenimiento de un bloque regional para competir en contra de los otros bloques.

Esto no significa que México renuncie a mantener buenas relaciones comerciales con los países con los que se tienen tratados de libre comercio. De hecho, ahí está la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, que preside Ursula von der Leyen, así como algunas otras iniciativas.

REMATE AMARRADO

El domingo, la presidenta Claudia Sheinbuam envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, presidida por Laura Itzel Castillo, que propone una serie de cambios a la Ley de Inversión Extranjera, justo para alinearse a Estados Unidos.

Incluso antes de entrar a los detalles, es evidente que se trata de algo parecido a los CFIUS versión mexicana o, dicho de otra manera, establece límites legales para rechazar inversión extranjera de China y otros países asiáticos.

El Padre del Análisis Superior se lo explicó desde el principio de esta administración. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, recibió instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la relación comercial con Estados Unidos, aun cuando eso implicara cerrarle la puerta a China. Esto significó una decisión que no fue popular entre los radicales de Morena, partido que preside Ariadna Montiel, quienes creían, muy influidos por telarañas ideológicas, que se debía romper con Estados Unidos y entregarse al gobierno de Xi Jinping y su zona de influencia.

Sin embargo, este gobierno tomó la decisión correcta que, hasta el momento, está resultando ganadora para los intereses del país: mantener una buena relación con Estados Unidos. La IED sigue creciendo, no únicamente por la reinversión de utilidades, sino que, además, la balanza comercial es más activa entre Estados Unidos y México.

REMATE COMPLEMENTADO

A estas acciones se suman otras para fortalecer al mercado interno a través de, por ejemplo, las compras de gobierno. La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, por primera vez estableció reglas de contenido nacional para las compras de acero.

REMATE EMERGENTE

El PAS recomienda que le ponga mucha atención al titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, Sergio Silva, quien, además de ejecutar su trabajo, tiene una destacada participación en redes sociales corrigiendo mentiras, inexactitudes o fallas en el análisis que se publican en esos espacios. Todas las dependencias del gobierno deberían tener un Silva Castañeda para enfrentar con datos a los influencers financieros, una plaga que se hace pasar por trabajo periodístico, pero que, en realidad, sólo buscan likes y seguidores.

REMATE CORRECTO

Desde hace ya 10 años, Aeroméxico, dirigido por Andrés Conesa, tiene un compromiso en contra de la trata de personas. Para conmemorarlo, realizaron un estudio sobre la trata en el sector turístico de México en colaboración con la UNODC de Naciones Unidas, que tiene como secretario general a António Guterres.

REMATE REGRESO

Es muy positivo que Manlio Fabio Beltrones regrese a ocupar su lugar en el Senado de la República, aumenta el nivel del debate. Y llama la atención que los morenistas hayan propuesto a Higinio Martínez como presidente del Senado. Le cerraron la puerta a radicales y pendencieros que querían ocupar o regresar a esa posición.