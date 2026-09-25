Todo confirmado

El Padre del Análisis Superior se lo dijo aquí y en sus espacios tanto de Imagen Radio e Imagen Televisión: de los muchos datos que consideró la Junta de Gobierno del Banco de México para tomar su decisión de política monetaria, dos indicadores tuvieron un peso especial.

El comportamiento de la inflación, que en la primera quincena de este mes fue de 3.42%, es decir, dentro de la meta y confirmando lo que señaló el PAS con el dato del mes pasado, que había tocado su nivel mínimo del año.

También fue fundamental el dato del IGAE del Inegi, presidido por Graciela Márquez, que fue mejor que lo esperado. Durante el mes pasado, la actividad económica creció a la mayor tasa mensual en más de dos años y medio, lo que da un crecimiento de 3.3% en el último año.

No tuvieron tanto peso consideraciones como el cambio en la política de la Fed, encabezada por Kevin Warsh, o algunas otras que en los últimos días pesaron mucho en el imaginario popular.

La Junta de Gobierno integrada por la gobernadora Rodríguez Ceja como por Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra sigue actuado con base en los datos fundamentales de la economía para cumplir con su objetivo de procurar la estabilidad de precios.

REMATE EXPLICADO

Fiel a su clara y transparente política de comunicación, Banxico emitió un comunicado que, además fue consolidado con la tradicional charla que tiene la gobernadora con el PAS en Imagen Radio y que es reproducida dentro de esta edición de Excélsior.

REMATE RECONOCIDO

La SICT, que encabeza Antonio Esteva, le envió al PAS una comunicación sobre lo publicado ayer en esta columna sobre la licitación del mantenimiento de la fibra óptica Fonadin-Capufe en la que informan que pedirán a su órgano interno de control revisar esta situación.

El PAS agradece la atención al tema planteado en la columna y les felicita por la frase final de la comunicación: “Capufe a través de esta administración, conduce su actuar con estricto apego a los principios constitucionales de la administración pública: austeridad, disciplina legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, racionalidad y transparencia en el uso y aplicación de los recursos públicos y no tolerará actos de corrupción”.

Este columnista queda a la espera de conocer cuáles serán los resultados de la investigación del OIC. Desde hoy se confirma que Esteva es un servidor público capaz, con un profundo compromiso con la legalidad.

REMATE GANANCIOSO

Una de las mejores muestras del gran trabajo de la CFE, dirigida por Emilia Calleja, son los buenos resultados que está teniendo su Fibra E. Eugenio Amador, director financiero de CFE, no únicamente a logrado enderezar las finanzas de la empresa de electricidad, sino que, además, ha logrado que vehículos financieros innovadores se conviertan en grandes opciones de inversión.

REMATE INNOVADOR

Banorte, dirigido por Marcos Ramírez Gavica, se convirtió en el primer banco en México que tiene autorización para usar return swaps, un instrumento que permite recuperar un activo sin tener que comprarlo directamente. Así, permite al banco cubrirse ante fluctuaciones en las tasas de interés.

REMATE ESPERANZADO

En la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez Gavica, están muy contentos porque recibieron su primera solicitud para una emisión simplificada a través de Adventus Capital, habrá que estar pendientes sobre el éxito de esta sofom que tiene un nombre que genera confusión.

REMATE REBASADO

El programa para digitalizar los pagos de la Secretaría de Economía, encabezado por Marcelo Ebrard, está logrando rebasar a los miembros de la ABM, presididos por Emilio Romano. La subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, ha logrado tener un éxito superior al planteado cuando se lanzó este programa básicamente porque no trata de digitalizar la economía desde su oficina, sino a nivel de calle.

REMATE INFOMATIVO

Grupo Consultor de Mercado Agrícolas, dirigido por Juan Carlos Anaya, informó que las importaciones de granos han crecido a una tasa de 6% durante los primeros seis meses del año, de los cuales la mayoría son maíz amarillo y soya. ¿Se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador quería impedir la importación de maíz amarillo por quién sabe qué ocurrencias impulsadas por gente totalmente trasnochada?

REMATE INTERROGANTE

¿Quiénes aprendieron que hacerle caso a un tonto tan sólo es engrandecerlo?