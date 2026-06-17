Sin pretextos

Si se hace una comparación entre las peticiones que hacía el sector privado, que eran ignoradas por Andrés Manuel López Obrador, y las acciones que sí ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum hay una gran diferencia.

En otras columnas, el Padre del Análisis Superior le ha explicado la importancia del Plan México, el Pacic y las acciones que ha tomado la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, para rescatar sectores como el textil, calzado y juguetes. Cómo está avanzando la negociación del T-MEC y que México ha sido el país con mejor posición ante el cambio de la estructura del comercio mundial.

Con la disminución de la violencia criminal que ayer festejó la presidenta Sheinbaum, la pregunta sigue siendo ¿qué se necesita para recuperar el crecimiento?

REMATE SUGERIDO

Jennifer Krystel Castillo Madrid comparecerá hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en búsqueda de ser ratificada como administradora de Grandes Contribuyentes del SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino. El PAS le recomienda que esté muy pendiente, puesto que ella es una estrella en ascenso dentro del sector público. Presentará ante los legisladores un plan diseñado para mejorar la eficiencia y la operatividad del SAT, donde se hace necesario un refuerzo en cuanto a su orientación y énfasis. Castillo Madrid debe ser considerada como una de las servidoras públicas mejor formadas. A ella se le debe mucho del rápido cambio que hizo la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, a la estructura jurídica del sector energético.

El PAS le puede adelantar que de lo que presentará a los legisladores contempla agilizar las devoluciones y hacer todavía más eficientes los procesos de auditoría. Uno de los pilares de gestión será acercarse a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para simplificar sus contribuciones y buscar que haya menos fricción con los empresarios.

REMATE VOLADOR

En el argot periodístico, un periodista que da vuelo a rumores, hace suposiciones y las presenta como supuestos adelantos informativos se define como un volador. Mario Di Costanzo es parte de una nueva tribu dentro de los influencers financieros que puede denominarse como voladores.

En el breve lapso que fue funcionario generó más problemas que soluciones, hoy inventa especulaciones tan inverosímiles como irrisorias que tienen que ver con los secretarios de Hacienda y Energía, Edgar Amador y Luz Elena González. Sus voladas parten de algo cierto, es raro que un funcionario dure todo el sexenio en el mismo encargo.

Sin afán de entrar a desmentir, el PAS desea recordar que el afán protagónico de Di Costanzo provocó graves conflictos. En 2014, la CNBV, en aquel entonces presidida por Jaime González Aguadé, intervino Ficrea porque su dueño, Rafael Olvera Amezcua, había cometido cualquier cantidad de fraudes que causaron quebrantos a miles de afectados.

Como en su momento lo narró el PAS y como se comprobó en tribunales, la actuación de la CNBV en todo momento se apegó a la ley; sin embargo, Di Costanzo, sin tener atribuciones claras y, mucho menos razones, hizo promesas que no se podían cumplir a los afectados, los usó como bocina de resonancia para su ego y luego los terminó abandonando.

Como en aquel momento se destacó en esta columna, el entonces presidente de la Condusef quería minutos de fama y los logró a causa, no sólo de complicar el trabajo de la CNBV y los tribunales, sino además de hacer creer a quienes fueron defraudados por Olvera que recibirían un trato especial.

Una vez que salió del gobierno, Di Costanzo ha iniciado una carrera como influencer financiero donde hace creer que tiene grandes contactos y que puede conocer, incluso antes que los implicados, lo que va a suceder.

En realidad, no es más que un influencer volador.

REMATE BIENVENIDO

Ayer se presentó a Carlos Torres Rosas como director general de Nafin y Bancomext y fue recibido de muy buena manera, porque ven en el exsecretario técnico del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinador general de los programas del bienestar a un hombre que dará continuidad e impulso renovado al Plan México, donde la banca de desarrollo es fundamental.

REMATE RECONOCIDO

Para nadie es una sorpresa que el Banco del Bienestar tenga problemas de gestión, puesto que se trata de un capricho que López Obrador le endosó a la Secretaría de la Defensa, hoy encabezada por Ricardo Trevilla. El banco que dirige Víctor Manuel Lamoyi tiene un mal diseño: mientras que la banca está avanzando hacia la digitalización, ellos están comprometidos con un ineficiente modelo de miles de sucursales que, básicamente, son dispersoras de recursos públicos y es muy limitado su impacto en la bancarización.