Sin pretextos

¿Estarán a la altura? Es una pregunta que deberían hacerse los empresarios que prácticamente todos los días dicen que para crecer requieren de seguridad jurídica cuando la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el viernes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El acuerdo es a 40 años, es decir, plantea que no habrá aranceles con una región de más de 450 millones de personas que tienen un elevado poder adquisitivo, lo que permite a cualquier empresa planear y desarrollar un mercado que hasta ahora ha sido bastante desatendido por la cómoda obsesión de centrarse en Estados Unidos.

Los números del potencial de crecimiento en las exportaciones que planteó el equipo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, suena excesivo cuando se enfrenta a la obsesión de muchos con el mercado de Estados Unidos.

La propia Presidenta tuvo que dedicar mucho tiempo a decir que el acuerdo con la UE no dañaba la revisión/renegociación del T-MEC con el gobierno de Donald Trump, en lugar de destacar la gran oportunidad que es contar con más y mejores incentivos hacia esa región del mundo.

REMATE CUESTIONADO

Cuando Octavio de la Torre buscó y ganó la presidencia de la Concanaco pretendía ser un líder empresarial que reuniera a prácticamente todos. En algún momento llegó a decirle a sus cercanos que hasta podrían ser un partido político que representara a la fuerza del comercio organizado.

En los hechos, el resultado ha sido una mucho mayor división entre los miembros de la iniciativa privada. De la Torre fue expulsado del CCE y no regresará Concanaco mientras tengan esa presidencia. En su momento dijo que había sido una represalia de Francisco Cervantes; sin embargo, la realidad es que fue un acuerdo de la asamblea del organismo, por lo que se mantiene vigente. Hoy Cervantes sigue teniendo un papel relevante en la representación de la iniciativa privada y, en particular, en la revisión del T-MEC, puesto que tiene respeto y liderazgo entre los empresarios.

REMATE DIVIDIDO

Octavio de la Torre no únicamente tiene un enfrentamiento personal con máxima cúpula de la representación empresarial, sino que causó un rompimiento entre los comerciantes organizados. No sólo expulsó de la confederación, sino que incluso demandó en tribunales a quienes le cuestionaron por haber usado la tarjeta corporativa para gastos personales. Hace unos días, en un chat de la Concanaco, De la Torre cuestionó que hubiera tanto problema por 35 mil pesos.

Sostiene pleitos, incluso penales, en contra de presidentes de cámaras de comercio como Iván Pérez, presidente en Ciudad Juárez, quien se ha convertido en la voz de la disidencia. De acuerdo con la ley, las cámaras son de afiliación voluntaria, pero deben participar obligatoriamente dentro de una confederación, como es la Concanaco, registradas ante la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard.

En marzo, los disidentes de la gestión del presidente de la confederación decidieron crear a la Federación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo, conocida como Fecomex, de afiliación voluntaria y que ya está buscando reconocimiento de las autoridades. Mucho más allá de la gran aceptación que están teniendo entre las cámaras locales, buscan tener reconocimiento ante las autoridades en materia de representación y asesoría del gobierno federal.

Se trata de una representación similar a la que hay con los agentes aduanales. La Secretaría de Economía reconoce a la CAAAREM, presidida por Ricardo Zaragoza, y la joven Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, que encabeza Fernando Ramos Casas.

Ambas organizaciones son reconocidas por todas las autoridades, puesto que se entendió que no debe haber monopolios, incluidos los de representación gremial, para atender las necesidades de los usuarios.

REMATE ESTORBADO

Entre los trámites que deben realizar es registrar Fecomex como una marca ante el IMPI, encabezado por Vidal Llerenas. La apoderada jurídica de la Concanaco Servytur, Miriam Sauza, presentó un recurso en el cual se oponen a la utilización de la marca, ya que, de acuerdo con ellos, existe confusión. Mucho más allá de la decisión que tome la autoridad sobre la marca, lo relevante es que en un organismo de iniciativa privada haya competencia para ofrecer mejores servicios a sus agremiados, quienes deben participar libremente y no obligados a ser parte de una confederación.

De hecho, sería necesario que la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, replantee la obligatoriedad de las confederaciones, puesto que deben estar abiertas a la competencia y ser de libre afiliación.