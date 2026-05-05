Muchos de quienes asistieron ayer al evento que organizó la presidenta Claudia Sheinbaum y que conversaron con el Padre del Análisis Superior coincidieron que se tienen claros los pain points y que se están atendiendo con un claro sentido de urgencia. El primer apartado tiene que ver no sólo con garantizar el suministro de energía eléctrica para hoy, sino para el desarrollo de las empresas. Es evidente que la secretaria de Energía, Luz Elena González, ha estado buscando alternativas y que el gobierno está incluso dispuesto a considerar el fracking en lo que denominan una versión 2.0. Para Andrés Manuel López Obrador y su equipo, destacadamente Rocío Nahle y Manuel Barlett, el fracking era punto menos que un sacrilegio, hoy es una posibilidad que deberían tomar con seriedad dentro de la iniciativa privada.

REMATE SANITARIO

La Cofepris, que encabeza Víctor Hugo Borja, ha sido puesta en un lugar preponderante para destrabar el crecimiento económico. Este organismo, desgraciadamente, se ha convertido en un cuello de botella por la corrupción de funcionarios menores, quienes arrastran los pies con los temas porque tienen acuerdos inconfesables con actores que piden “estímulos” para que los asuntos sean adelantados en la fila. Hay indicios que está investigando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, ya está sobre la pista de funcionarios que usan a la Cofepris como una suerte de agencia de colocaciones. No piden dinero, sino que recomiendan despachos para que avancen sus asuntos.

REMATE FISCAL

Uno de los pilares de esta nueva etapa del Plan México tiene que ver con la reorientación del SAT. Andrés Manuel López Obrador forzó a los funcionarios a tener una actitud hostil hacia las grandes empresas, lo que generó buenos números de recaudación, a pesar del bajo crecimiento de la economía. El SAT ha venido realizando un programa de eficiencia recaudatoria que le ha llevado a disminuir sus costos y aumentar la recaudación. Ahí no hay ninguna queja. Sin embargo, sí hay con los requisitos excesivos que están frenando el desarrollo de las empresas que no pretenden violar la norma, pero sí tener un ambiente que les permita desarrollarse. En este sentido han tenido gran apoyo del secretario de Hacienda, Edgar Amador, que claramente está comprometido con el crecimiento de la economía. Hay quienes señalan que no sería difícil que la Presidenta haga cambios en el SAT, que llevaría a que Antonio Martínez Dagnino dejara el organismo y en su lugar ascendiera la recién nombrada administradora de Grandes Contribuyentes, Krystel Castillo Madrid, quien era la abogada de la Secretaría de Energía.

REMATE URGENTE

Es claro que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una clara visión que comparte con la iniciativa privada sobre las acciones que deben tomarse para que la economía crezca y salga del estancamiento; sin embargo, la gran pregunta: ¿qué falta para que el país recupere el crecimiento?

REMATE COMPROMETIDO

Uno de los muchos sectores en los que López Obrador dejó problemas sin solucionar es el aeronáutico, por lo que México podría regresar a la Categoría 2 en la medición que hace la FAA de Estados Unidos, dirigida por Bryan Bedford. En la mal entendida austeridad, el entonces director del Seneam, Víctor Hernández, decidió no cumplir completamente con las obligaciones financieras de la dependencia y dio no sólo pie a un juicio mercantil por equipo de cómputo del Seneam, sino que se está poniendo en riesgo la seguridad aeronáutica, como ha denunciado José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos. Ante el impago por parte del Seneam, hoy encabezado por Javier Alonso Vega, de poco más de 800 equipos de cómputo que son fundamentales para su operación, los proveedores recurrieron a un juicio en el cual la autoridad falló que tenían que devolverlos o pagar el adeudo. En enero de 2024 las cuentas de Seneam fueron embargadas por orden del juzgado 13 en materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y especializada en juicios orales, lo que les impide cumplir con sus obligaciones financieras cabalmente. Covarrubias dijo que la grave falta de presupuesto está generando gravísimos problemas. Mientras que el presupuesto aprobado por el Congreso fue por 6 mil millones de pesos, sólo tiene asignados poco más de 3 mil 800 millones de pesos.

REMATE COMERCIO

Nuevo nombramiento que busca facilitar el comercio mundial, María Idalia Salgado Hernández llega como directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez. Salgado se desempeñó anteriormente como directora general del Centro de Información y Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.